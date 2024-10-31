小纸片“擦一擦” 爆炸物无处藏

几场秋雨下过，全国多地陆续进入秋高气爽的金秋时节，如今正是外出郊游、登高赏秋的绝佳时期。许多人选择乘坐飞机出行，10月多地民航发送旅客数量显著增加。

一进入机场出发大厅，旅客们常会看到安检人员用一张白色小纸片在旅客行李、衣服以及随身物品上快速擦拭。擦拭完毕后，这张白色纸片会被放入专门的检测仪器中。

这种爆炸物安检方法被称为痕量检测，遵循的是罗卡定律，即“凡有接触，必留痕迹”。白色小纸片是一种爆炸物痕量检测试纸，通常由吸附性强的原浆纸或无纺布制成，可以吸附物体表面的微量物质。

与打开行李或全身搜查相比，使用一张小纸片进行安检显然更快捷。检测过程通常只需几秒，不会对乘客造成太大困扰。同时，这种检查方式是非侵入性的，乘客无需担心个人隐私泄露。

早期爆炸物痕量检测，主要使用喷雾罐对准沾满微量物质的纸片喷洒化学药品。如果有爆炸物颗粒，纸片就会变色。这种方式是利用化学反应对爆炸物进行检测，只能对含硝基的化合物进行检测。

随着科学技术的进步，一批高精度痕量检测仪器问世。福建省福州市某爆炸物毒品检测仪生产厂商技术负责人陈炳辰告诉记者，如今无需化学喷剂，当沾有痕迹物质的小纸片被放入特定检测仪器后，只要乘客曾经接触过爆炸物、毒品等违禁物品，哪怕含量极其微小，仪器都可以验出。其灵敏度可以达到纳克级。

陈炳辰介绍，目前应用较多的痕量检测仪器有离子迁移谱仪、红外光谱仪、质谱仪等，它们的原理各不相同。

以离子迁移谱仪为例，它是将痕迹物质离化成离子，然后让离子在电场中漂移，并测出离子通过电场所用时间，进而根据离子所用的漂移时间计算出离子的迁移率。由于在一定条件下，各种物质离子的迁移率不同，因此可以通过这种方法检测出特定物质。

虽然现代痕量检测仪器灵敏度非常高，但也并非完美无缺。其局限性在于仍然可能存在概率较低的假阳性问题。假阳性是指检测设备将某些无害物质误报为爆炸物。一旦出现假阳性问题就需要乘客接受进一步检查。（记者 都 芃）