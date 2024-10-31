科技日报讯 （记者何亮）记者10月28日从国家禁毒委员会办公室获悉，辽宁省沈阳市警方成功捣毁一个贩卖、吸食依托咪酯的犯罪团伙，抓获涉案人员56人，缴获依托咪酯烟弹50余瓶、毒资10万余元。而依托咪酯正是2023年10月1日起被正式列管的一种精神活性物质。

依托咪酯是一种不溶于水的白色粉末状物质，具有镇静催眠活性，是一种短效的非巴比妥类静脉麻醉剂。

近年来，随着电子烟用户增多，不法分子对电子烟动起了歪脑筋，将依托咪酯加入电子烟的烟弹中。吸食依托咪酯后，人会头晕、站立不稳，类似醉酒状态，还可能出现过敏症状。这类电子烟外观上与普通电子烟没有区别，但是刺激性大，被称为“上头烟”。

人若大剂量吸食依托咪酯，会脾气暴躁、生活懒散，更严重的可能会呼吸暂停。

记者了解到，在依托咪酯被正式列管后，不法分子调整了添加物种类以躲避法律制裁。目前，我国警方已经在电子烟油中发现了美托咪酯等类似依托咪酯的物质。这些物质在进入人体后，都会被代谢成依托咪脂酸，严重危害人体健康。

警方提示，吸食依托咪酯等同吸毒，公众若发现售卖“上头烟”等犯罪行为，请及时联系公安机关。消费者当看到电子烟广告，一定要擦亮双眼，谨防掉入毒品深渊。