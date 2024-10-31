全国多地为何突然出现海水倒灌

最近，辽宁、河北、天津等地突发大规模海水倒灌。在辽宁盘锦、营口等地，奔涌的海水流向岸边和街道，甚至还流进了居民房屋。

国家海洋局北海预报中心高级工程师刘清容此前在接受媒体采访时说，这次渤海和黄海北部沿岸异常增水影响范围广、持续时间长，具有极端性，历史罕见。

那么，我国多地为何突然出现海水倒灌？它是如何产生的？科技日报记者就此采访了相关专家。

天文大潮叠加气象因素导致

“海水倒灌是指海水经地表到达陆地，通常发生在沿海地区或河流入海口。”北京市气候中心主任王冀在接受科技日报记者采访时说，此次我国多省份沿岸地区突然出现海水倒灌，主要是天文大潮叠加气象因素导致的。

资料显示，天文大潮是指太阳和月亮的引潮作用达到最强时所引发的潮汐现象。钱塘江大潮就是天文大潮的典型例子。

天文大潮出现期间，地球与月球之间的距离比平时近，产生的引力更强，对地表海水的拉扯作用更明显。较强的引力使海水在涨潮时更汹涌。

天津市天文学会理事长阎为国介绍，当天文大潮出现时，海水水位升高，如果沿海地区地势较低平或海洋与陆地的水位落差较大，就易引发海水倒灌。

一般来说，天文大潮常出现在农历的初二、初三或十七、十八日左右。而这次沿海地区的海水倒灌恰好发生在10月20日（农历十八日）和10月21日（农历十九日），符合天文大潮的出现规律。

“气象因素对海水倒灌也有影响。”王冀介绍，今年汛期我国东部地区降水明显偏多，这些雨水增加了陆地水量，也增加了海洋水量。在海水倒灌事件发生前一周，我国北方沿海地区有两次明显的降雨过程，显著增加了海洋水量。

“除此之外，在这次天文大潮出现前夕，我国北方和南方部分沿海地区出现向岸风。这是一种由水域吹向陆地的风。受到向岸风抬升效应影响，我国部分沿海地区海水水位升高。”王冀说。

全球变暖、过度采砂等也是推手

王冀介绍，从以往的海水倒灌事件来看，气候变化、地下水超采等也可能是影响因素。

受气候变化影响，强烈的热带气旋、温带气旋等天气系统，会使海平面异常升高，形成风暴潮。当风暴潮来袭，大量海水会涌上陆地，造成海水倒灌。

“全球变暖同样是海水倒灌的幕后推手。随着全球气温升高，冰川融化、海水热膨胀，使全球平均海平面不断上升。”王冀说，“不当开发地下水、过度采砂等行为，会打破海水与陆地淡水之间的压力平衡、河流和海洋之间的水动力平衡，增加海水倒灌出现的概率。”

此外，地形地貌也是促成海水倒灌的因素之一。王冀举例，比如低洼地势、喇叭形的河口地貌，都会增加海水倒灌出现的可能性。

刘清容介绍，下一步，相关部门要利用人工智能技术，开发数值预报和智能预测相结合的综合预报预警系统，提升模型预报精度和快速响应能力。此外，相关部门还应增强海洋灾害监测能力，采用新的监测手段和技术，优化布局监测网，形成立体监测网。（记者 陈 曦）