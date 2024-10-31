甘肃陇西：好药材擦亮“国字号”招牌

近期，甘肃省陇西县“新农人”王斌忙得不亦乐乎。这两天，他最新牵头研制的一款黄芪咖啡饮品刚刚下线，这是他依托家乡陇西丰厚的中药材家底，参与研制出的第1001款中医药保健产品。

位于陇中黄金地带的陇西县，素有“千年药乡”“天然药仓”“中国药都”之称，目前更是国家级中医药原料生产供应保障基地和国家级中医药产业发展综合试验区。

一个个金灿灿亮闪闪的“国字号”为何会落户这里？西北小城，缘何药蕴天成、香飘四海？

陇西因地处陇山之西而得名，凭借干燥、温暖的气候条件，这里也成为全国黄芪、党参等中药材的重要种植基地。如果说绿色、有机、道地的50多万亩好药材让这里名声大噪，那么首屈一指的西北龙头药市让这里吸金无数。

酒香不怕巷子深。在道地好药的加持下，国内一大批知名药企纷至沓来、落户陇西，年加工转化中药材50万吨，初步实现了由初级切片向饮片炮制、有效成分提取、配方颗粒、成药制造、保健品开发等精深加工拓展延伸。2023年，全县中医药产业总产值350亿元，成为富民强县的区域首位产业。

近年来，陇西县全力用好国家级中医药产业发展综合试验区和中医药博览会两个“国字号”平台，大力推进产地种植标准化、药材加工精深化、产业发展品牌化格局，中医药产业在探索中前行、在实践中收获，焕发出勃勃生机。

不久前，陇西县17个乡镇的10000多户药农，首次领到标准化生产的2.5公斤装和4公斤装的中药材种子。陇西县中医药研究院农艺师史虎军介绍，经过粗选、石选、比重、磁选、色选，种子的净度达到90%，发芽率提高了10个百分点。

2023年9月，史虎军技术团队攻克中药材种子标准化加工工艺，建成甘肃省首家中药材种子标准化生产车间。车间让种子带着药包、带着营养包入土，实现了保苗壮苗，同时调节植物生长，从源头上保障中药材质量安全。

记者近日走进陇西奇正药材有限责任公司，只见这里的80余台（套）加工设备全负荷运行，工人们忙着清洗、切制、烘干、炮制、拣选……经过层层严格的技术把关，盛产于陇西当地和周边地区的黄芪、党参、甘草等道地中药材，实现了由药材到药品的华丽“变身”。

陇西奇正药材有限责任公司总经理罗永慧表示，2023年公司实现产值3.17亿元，销售收入达到3.96亿元，三年的复合增长率70%以上。接下来，公司将继续加大研发创新的投入，打造奇正中药品牌，为中药饮片的行业高质量发展贡献力量。

2023年，国家火炬陇西高新区中医药特色产业基地建设拔锚起航，陇西县科技主体数量和增速处在甘肃省第一梯队。陇西县委书记祁雪峰说：“中医药产业是我们壮大县域经济，助推乡村振兴的主导产业。我们将始终秉持‘种好药、做好药、卖好药、管好药、用好药’的理念，传承精华、守正创新，坚决打好中医药产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，以中医药产业的提质增效，加快推动乡村全面振兴。”（张 蕾 本报记者 颉满斌）