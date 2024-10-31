探索完善政策体系 开发老年人力资源

根据联合国经济和社会事务部的最新统计和预测，全球65岁以上老年人在总人口中的占比可能由2000年的6.8%上升至2040年的14.3%，步入中度老龄化阶段；2050年可能上升到16.3%，本世纪下半叶中后期可能达21%，步入重度老龄化阶段。为应对人口老龄化，多国都在探索完善相应的政策体系，更好地开发老年人力资源。德国、新加坡、西班牙从制度设计、企业管理等方面入手，鼓励和支持老年人就业，开发适合老年人的就业方式。

德国——

为老年员工参与工作创造条件

德国联邦统计局的数据显示，自1991年以来，德国65岁及以上人口数量大幅增加，从1200万增至2023年的1889万，占总人口的22%。为缓解劳动力短缺问题，德国政府鼓励老年人积极就业，并在原有退休方案的基础上，自2012年起实施渐进延迟退休，1964年及以后出生的人67岁退休。2017年，德国开始实施《弹性养老金法》，进一步鼓励人们延迟退休。

德国企业和社会各界也为老年人提供了多样的就业选择。目前，从事兼职工作的老年人占大多数，会计、工程师、经济顾问等退休人员尤其受欢迎。工商会等机构专门为有就业需求的老年人提供招聘信息。根据德国联邦统计局的数据，近年来德国老年人口劳动参与率快速提高。在60岁至64岁人口中，劳动参与率从2012年的47%增至2022年的63%；在65岁至69岁人口中，这一数据也从2012年的11%上升至2022年的19%。

德国联邦统计局称，除了延迟退休，65岁及以上群体就业人数增加的原因之一是教育水平的提高。例如，戴姆勒和博世公司启动了高级专家计划，使老年员工能将专业知识传授给年轻同事。德国铁路、汉莎航空、巴斯夫和宝马等其他知名公司对老年员工也有支持措施或专家计划。德国副总理兼经济和气候保护部部长罗伯特·哈贝克表示，技术工人短缺是德国经济未来增长的核心问题。训练有素、自愿延迟退休的专业人士可以帮助解决这一问题。

对于老年人来说，延迟退休一方面意味着能更长时间参与社会生活，另一方面也可以抵消老年贫困的威胁。退休后选择继续工作的琳达·马克斯表示，老雇员能够发挥所长、提高收入，雇主也可以继续从中受益。德国经济研究所的报告显示，平均而言，有工作的老年人比没有工作的老年人表现出更高的生活满意度。66岁至70岁、超过标准退休年龄继续从事工作的人对自己的生活尤其满意。

新加坡——

提供更多灵活就业机会

新加坡近日公布了过去30年鼓励老龄人口就业取得的成果。数据显示，年龄在55岁至64岁之间的新加坡人就业率从1993年的38.8%增至2023年的70%。同期，选择继续工作的65岁及以上老年人的就业率从12.2%增至30.6%。

根据2023年新加坡人口简报，该国65岁及以上公民的占比从10年前的11.7%上升至2023年的19.1%；预计到2030年，每4个新加坡公民中就有一个年满65岁。新加坡《联合早报》分析称，新加坡将在2026年进入超老龄化社会，65岁及以上人口占比将达21%。由于青年劳动力不足，延长退休年龄成为必然趋势。

新加坡自2019年开始调整退休年龄，计划在2030年前分阶段将原有的62岁法定退休年龄调高至65岁，并将67岁的重新雇用年龄上限调高至70岁。此外，政府推出“部分工时员工重新雇用津贴”，鼓励企业为年长员工提供更多灵活工作选项。根据政府有关津贴计划，如果企业为年长员工提供兼职机会、灵活工作安排和职业结构规划，每聘请一名60岁及以上的员工，可获得2500新加坡元（1美元约合1.32新加坡元）的津贴，上限为雇用50名符合条件的员工，可累计获得12.5万新加坡元津贴。截至去年12月，已有超过6300家企业经营者承诺提供兼职工作机会。

一些企业积极响应政府号召，创造有利于老龄人口的就业环境。比如，新加坡老字号糕点商波拿酥饼与蛋糕店，聘有约380名员工，其中约一成员工的年龄超过63岁。该公司自2013年取消退休年龄政策，只要员工想要继续工作，公司都会继续聘用。

此外，新加坡政府还针对年满40岁的公民推出“技能创前程进阶计划”，鼓励他们持续学习各项职业技能，适应市场需求变化，提升职场竞争力。自今年5月起，40岁及以上的公民可获得价值4000新加坡元的技能积分补贴，用于接受人工智能、数字经济、小语种、绿色环保等领域的约7000项技能培训。

西班牙——

实施“重返社会计划”

自2013年实施养老金改革以来，西班牙的法定退休年龄逐年提高，2024年已调整至66岁6个月，预计到2027年将调整至67岁。西班牙《国家报》网站报道称，西班牙的平均退休年龄在2023年上半年首次达到65岁，平均退休年龄与法定退休年龄趋于一致。

根据政策，西班牙老龄劳动力在符合一系列相关规定后可以选择部分退休，即在不影响养老金领取的前提下，逐步减少工作时间和工资收入。政府认为，此举将增加老龄劳动力的灵活就业选择，旨在让这一群体更平稳地过渡到退休，使个人能够逐步减少工作量，增强工作与生活的平衡。

西班牙还推出一系列政策举措推动老年人就业。2019年，西班牙出台“重返社会计划”。该计划63项措施中，包括促进老年劳动力与公司对接、提供职业技能培训、提供有针对性的就业机会等。政府鼓励企业雇用老龄员工，对雇用60岁以上老年人的公司减免一定的税负。政府还鼓励老年人“微创业”，做一些力所能及的小生意。

目前，西班牙60岁至69岁人群的劳动参与率正在显著提高。一家针对职场的社交平台进行的调查显示，西班牙有约30%的“婴儿潮一代”（上世纪50—60年代出生的群体）考虑继续选择工作。西班牙一家人力资源公司“年龄多元化”项目负责人阿方索·贝尔梅霍认为，到2030年西班牙60%的劳动人口将超过45岁，企业需要进一步改变招聘方式，适应老龄化社会。

西班牙《先锋报》的文章认为，一些公司已开始考虑改变招聘模式，他们看到老少搭配的混合劳动力将给公司更多选择，员工的工作效率也更高。西班牙智库圣卢西亚研究所的报告认为，延迟退休使员工在工作生活方面拥有更大的灵活性。他们可以选择在同一家公司工作或者寻找新的工作岗位，这使他们有机会根据自己的兴趣和技能继续留在劳动力市场。

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 15 版）