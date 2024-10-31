让更多老年人享受到家门口的服务

晚饭后，支起小桌，摊开棋盘，一场精彩的象棋对决开始了。在山东省日照市东港区日照街道中盛幸福院里，对弈者满脸笑意，围观的老人们不时喝彩，十分热闹。

吃得营养、住得舒心、活动丰富，这样的老年生活，在山东农村并不少见。近年来，山东不断增加农村养老服务供给，将其作为推动乡村全面振兴的重要一环，在各地探索建立“村里建得起、老人用得上、服务可持续”的农村幸福院，让越来越多的老人在村里过上幸福的晚年生活。

村里建得起——

因地制宜、一村一策

还未走进日照市岚山区虎山镇黄家峪村养老服务中心的院子，耳畔就响起悠扬的二胡声。循声探去，活动室里，几位老人有的拉着二胡，有的和着节拍跳舞。在养老服务中心转一圈，小院宽敞明亮，食堂、活动室、理发室一应俱全。

“原先，这块地是一座面粉厂，已经闲置了20多年。”黄家峪村党支部书记黄识昌说，“2021年，我们在这里盖了新房，建起幸福院。”

为有效提升村级养老服务质量，近年来，山东各地探索建立农村幸福院。像黄家峪村这类村集体经济较强的村，可以利用本村闲置的厂房等进行改扩建。但各村条件不同、需求不同，村集体经济较为薄弱的村，怎样找到符合实际的建设模式？

连续走访几个村庄，记者找到了答案。

“老郑，5000元转过去了，收到了吧？”最近3年，虎山镇张家结庄村村民郑世金每年都能接到一个电话，那是老家的村党支部书记陈花打来的，提醒他查收房屋租金。

几年前，郑世金一家外出务工，搬离张家结庄村。2021年初，村里打算建幸福院，但资金并不宽裕，于是村“两委”召开会议，决定租用一套闲置的民房，不搞大拆大建，只需进行基础的适老化改造。

租谁的呢？经过党员和村民代表大会讨论，决定公开征集。

“征集公告一发，就有5户村民报了名。我们结合租金要求，对照标准进行讨论筛选，一是房屋位置要临路，交通方便；二是要离村委近，村‘两委’成员能就近协助服务；三是房屋质量要过关，无需大规模重建，尽可能降低建设成本。”陈花说，村“两委”最终决定租用郑世金一家的民房。

张家结庄村采用房屋租赁模式建幸福院，节省了建设成本，也让村民多了额外收益。

同样面临着资金压力，日照市五莲县仁里二村则采用了另一种模式。“我们想到了村委大院，一是面积大，可以新建房屋供老人居住；二是原先的会议室、活动室能供幸福院使用，减少资金投入。”仁里二村党支部书记李传超说。

“建设农村幸福院，要秉持尽力而为、量力而行的原则，坚持因地制宜、一村一策。通过创新建设模式，扩大幸福院普及面，才能让更多老年人享受到家门口的服务。”山东省民政厅养老服务处处长宋坤说。

老人用得上——

饭菜可口、就医便利

为推进养老服务升级，青岛市采取政府引导、市场化运作方式，将全市农村幸福院升级为综合养老服务中心，引入专业服务平台，统一交由大型养老机构托管运营，推动专业服务辐射村居。

今年春天，家住青岛平度市新河镇顺河社区的顾华由于忙不过来，将家中80多岁、腿脚不便的父母送到了村里的新河福寿源养老服务中心，请他们暂住一阵。

走进这家养老服务中心，楼道敞亮、空气清新，绿植和排椅间隔摆放；房间设施齐全，配有电视、独立卫生间、智能呼叫系统等；在一楼，还有一个特别的用餐“一元区”。

“去年4月以来，市里出台了助餐补贴政策。70岁以上老人，每人每天补贴4元，个人每天仅交1元，就能吃到营养可口的饭菜。”新河镇副镇长孙鑫介绍，为满足农村老年人就医需求，新河福寿源养老服务中心开设诊所、保健室、护理室，为老年人提供医养健康等服务。

顾华的父母本来只计划在中心住几个月，但住了一段时间后，他们想要长住下去。“看到父母身体健康、精神足，我就放心了。”顾华说。

近两年，山东各地发展农村“幸福院+N”模式，整合力量、链接资源，提供助餐、问诊、护理等丰富的养老服务。面向居家养老人员、特困老人，一些地方将幸福院委托给专业服务机构运营管理，通过政府购买服务的方式，将助洁、助餐、助医、助急、助浴等服务送至老人家中。各地幸福院服务呈现专业化、精细化、个性化趋势。

服务可持续——

多元筹资、多方参与

2021年，五莲县红泥崖村幸福院开始运营，可没过多久，村党支部书记张守英就犯了愁：“吃饭的老人有80多名，如果肉和菜都靠购买，每个月除了政府补贴还至少得花费4000元。”

想把幸福院持续办下去，资金保障是关键。在山东，有的农村幸福院委托给大型机构运营后，机构可以通过社会化服务、政府补贴等方式实现盈利；像红泥崖村这类靠村集体自己运营的怎么办？

山东挖掘利用各方资源，探索“政府补一点、集体添一点、社会捐一点”的多元筹资模式。对符合相关条件的农村幸福院，政府给予一定的资金补助；在集体经济较好的地方，由村集体出资维持日常运营管理；在县乡财政不富裕、集体经济较为薄弱的地方，通过慈善组织、爱心企业等渠道筹集资金，同时鼓励创新探索低成本运营措施。

红泥崖村就尝试了“小菜园”工程。张守英注意到，村里幸福院后面有一片闲置用地，“能不能把这块地改成小菜园，村里出种、出苗，产出的蔬菜专供幸福院？”于是，她领着大伙用掺了肥料的土把这块地垫了起来，组织会种菜、爱种菜的老年人和本村党员一起种蔬菜。

“13亩地，一个夏季，就能产出芸豆、茄子、黄瓜等蔬菜近5000斤，一年至少能为我们省下一半的食材成本，大大减轻了采购费用压力。”张守英说。

除了资金问题，许多幸福院还面临着人手紧缺情况。为了破解农村养老服务人员欠缺的难题，山东省出台相关方案，提出按需开发一批乡村公共服务、老年助餐等养老服务岗位。一些地方开始探索党员干部带头、社会组织发动、热心群众参与志愿服务的“志愿互助”路子。

同时，为保障幸福院的服务质量，多地利用互联网、大数据等手段，搭建智慧养老综合管理服务平台。“平台与市场监管等部门互联互通、数据共享，对幸福院全方位监管；针对居家养老的群体，我们通过远程网络等设施，监督服务质量。”宋坤介绍。

“山东省60岁以上农村老年人口数量有1000多万，比城市老龄化率高，未来农村养老任务依然艰巨。”宋坤表示，下一步，山东省将持续将养老资源向农村倾斜，着眼于服务的普惠性、可持续，立足实际、因村制宜，创新农村幸福院运行模式，让更多农村老年人养老不离村、幸福享晚年。

本期统筹：刘静文

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年10月31日 04 版）