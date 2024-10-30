河北省乐亭县：办好卫健民生实事 让百姓乐享“健康红利”

“太感谢啦！多亏你们帮忙联系专家，才让我们那口子得到最快、最有效的治疗！”近日，乐亭县医院一患者因车祸昏迷住院，医院主治医生通过疑难重症远程会诊平台联系了唐山市工人医院专家进行远程会诊、共同研讨，在科学治疗方案的护航下，患者很快痊愈出院。

更高水平的医疗服务是群众的热切期盼。乐亭县卫生健康局着力完善疑难重症援助体系，整合援助资源，拓宽区域内外疑难重症就医渠道，既提升了县域内急危重症、疑难疾病早期诊治和救治水平，又降低了患者就医成本，让老百姓在“家门口”就能享受到优质医疗服务，这正是该局全力推进民生实事的一个缩影。

民之所望、政之所向。近几年，乐亭县卫生健康局秉持“健康是最大民生”的理念，一个承诺，一以贯之，将民生实事牢牢抓在手上、放在心上，一件件推进，一项项落实，份量十足，干货满满，精细“打磨”着全县百姓的幸福感。

“我们产前还能免费检查孩子是否存在基因疾病，真是赶上了好政策！”日前，在县妇幼保健院，一位怀孕5个月的准妈妈做完无创产前基因筛查项目后很是感慨。

实事办得好不好，群众说了算。2024年，乐亭县卫生健康局将“群众满意不满意”作为评判标准，高质量实施孕妇产前基因免费筛查、农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查、青少年儿童脊柱侧弯防控、14周岁女童免费接种HPV疫苗、院前医疗急救体系建设、疑难重症患者医疗援助等6项民生实事工程，打好民生为本“服务牌”，真正让群众所盼变为群众可感。

如何推动民生实事“落地有声”？乐亭县卫生健康局在深入调研的基础上研究制定《2024年民生实事工程实施方案》，建立上下贯通、执行有力的组织体系，坚持项目化管理、清单化推进、台账化落实，健全周调度、月汇总、季通报等工作机制，对推进缓慢、落实不到位的实行挂牌督办，实现组织、人员、工作、责任、保障“五到位”，确保按时保质保量完成，兑现承诺。

今年以来，乐亭县共进行孕妇产前基因及耳聋基因筛查2900人次、农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查1.5万人、疑难重症病例远程会诊43例，14周岁女童自愿免费接种二价HPV疫苗501人，3万余名中小学生全部完成脊柱侧弯筛查，院前急救车辆交通费全免……这些沉甸甸的数字，见证着温暖的“民生答卷”。

“满足群众医疗健康需求更能体现我们卫健系统党员干部的责任与担当。”乐亭县卫生健康局党组书记、局长白建利说，该局将推进民生实事中的工作表现作为识别干部、评判优劣、奖惩升降的重要标尺，引导党员干部心无旁骛抓落实。此外，卫健系统还持续优化医疗卫生资源布局，强化优质资源供给，改善就医环境，努力为群众提供安全、便捷、高效、优质的医疗卫生服务。（通讯员 常晓宁 王立鑫）