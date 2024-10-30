南京市科技创新服务行动—中科药业科技服务站揭牌

10月29日，南京市科学技术协会、江宁区科学技术协会、南京中科药业有限公司科学技术协会（以下简称中科科协）共同举办南京市科技创新服务行动——中科药业科技服务站揭牌暨“中科中药现代化研究院分析测试中心”开馆活动。

活动现场。（受访者供图）

当前我国慢性病特别是心脑血管疾病、癌症等重大的慢性疾病发病总体呈上升趋势。在此背景下，中科科协、南京市江宁区科学技术协会联合中国营养学会、江苏省营养学会、南京营养学会、东南大学公共卫生学院共同开展“中科药业科技服务站”会企合作项目。项目将重点围绕食药物质的生理学功能，梳理102种食药物质的传统和现代生理学功能，开展合理膳食、食药物质功能、在慢性病防控中作用的科普和在健康产业中应用的咨询服务。

当天，中科中药现代化研究院分析测试中心正式开馆。该中心具备中药和食品领域的检测能力，同时配置了多项科学体验实验的互动功能，可以为“中科药业科技服务站”提供更加完整的服务。

中科健康产业集团总裁冯鹏表示，“中科药业科技服务站”的成立，承载着企业对科技创新的热忱与执着，这将是一个汇聚智慧与资源的平台，它将把科研力量与企业发展紧密相连，让科技成果在这里落地生根、开花结果。

南京市科协相关负责人表示，当前生物医药、食药物质技术已经成为推动经济社会发展的重要力量，行业正不断探索生物医药、食药物质与实体经济深度融合的新模式、新路径。“中科药业科技服务站”不仅是江宁区科技创新体系的重要组成部分，更是服务企业、助力产业发展的重要平台。希望通过这个平台，进一步吸引和培养生物医药、食药物质技术领域的高端人才，为江宁区的经济社会发展注入新的活力和动力。