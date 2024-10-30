乳腺癌可防可控 我国患者五年生存率已超过80%

每年10月为“世界乳腺癌防治月”。乳腺癌是全球高发的恶性肿瘤，发病率居女性恶性肿瘤首位。其实，乳腺癌也是一种可防可控的癌症，我国患者五年生存率已超过80%。如何预防乳腺癌？筛查方式有哪些？得了乳腺癌必须要切除乳房吗？为此，人民网采访了解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞。

江泽飞介绍，乳腺癌发病机制十分复杂，其中遗传因素占据一定比例。不过对于大多数人来说，预防乳腺癌的关键在于保持良好的生活方式，远离不健康的食物和环境污染，戒掉酗酒、吸烟、熬夜等不良习惯。

“乳腺癌的显著临床特征是无痛性的乳房肿块，因此有部分患者发现肿块后总是焦虑不安。”江泽飞指出，发现肿块后不必过于恐慌，这并不代表就会得乳腺癌，建议及时到医院进行进一步检查。目前，超声、钼靶、核磁以及穿刺活检等诊断方法已经广泛应用于乳腺癌的筛查和确诊中。对于普通女性而言，定期进行乳腺检查是及早发现乳腺癌的有效途径。

得了乳腺癌，是不是意味着要切除整个乳房？江泽飞表示，各项指征合适的患者，可以选择保留乳房、保留腋窝功能的手术。临床研究表明，对于2公分以下的早期病灶，保乳手术不仅保留了乳房的形态，而且预后效果良好，复发率与全切手术并无显著差异。同时，保乳手术还能减少对患者机体功能的损害与心理负担，提高患者的自信心和生活质量。目前，新型保腋窝手术、腔镜技术以及机器人手术等新型手术方式已在临床上得到了广泛应用，进一步提高了手术的安全性和患者的舒适度。

江泽飞还表示，随着技术的进步，乳腺癌治疗方式日趋多样化，除了手术以外，还包括放疗、化疗、内分泌治疗、靶向治疗、免疫治疗等。采用药物进行新辅助治疗和辅助治疗，可以提高手术成功率、保乳率，降低疾病复发率。具体治疗方案会根据患者的病理类型和分期情况决定。

“现阶段，中国的乳腺癌诊疗在北京、上海、广州等各大中心的团队努力下，已经取得了巨大的突破。特别是在精准分类和分线治疗方面，我们取得了显著的成果。”江泽飞认为，随着早期诊断越来越规范、新型手术方式的应用、药物治疗的精细化以及大数据和人工智能的不断发展，相信未来会有更多的乳腺癌患者能享受到更加优质、高效的医疗服务。