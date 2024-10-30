健康“医”点通
乳腺结节离乳腺癌有多远？6问6答带你了解乳腺癌防治
陈子源
2024年10月30日08:55 来源：人民网
世界卫生组织将每年10月确定为乳腺癌防治月。数据显示，乳腺癌已成为威胁我国女性健康的最常见恶性肿瘤之一。首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕在人民网采访时表示，乳腺癌是一种可防可控的癌症，发现越早，治疗效果越好。目前，我国患者五年生存率已超过80%。
(责编：罗知之、吕骞)
陈子源
世界卫生组织将每年10月确定为乳腺癌防治月。数据显示，乳腺癌已成为威胁我国女性健康的最常见恶性肿瘤之一。首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕在人民网采访时表示，乳腺癌是一种可防可控的癌症，发现越早，治疗效果越好。目前，我国患者五年生存率已超过80%。
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