冰箱贴为何贴不住冰箱了？

“国庆节假期买了一台双开门大冰箱，准备把旧冰箱贴转移过去，没想到冰箱门吸不住冰箱贴了。”资深“驴友”小吕走遍世界各地，最爱收集当地的冰箱贴作为旅行纪念品，攒了一大堆的“冰箱贴不能贴冰箱”，让她困惑不已。

社交媒体上也有不少类似声音：“冰箱的功能是变多了，但冰箱门居然‘消磁’了。”笔者走访家电卖场发现，“冰箱贴不能贴冰箱”，反映的不仅是材料的改变，更是当下家电产品在设计、材料及功能上的全面升级。

小小冰箱贴，折射出当代家电行业技术革新与居民消费升级。北京市一家家电卖场的销售人员告诉笔者，过去的制造工艺条件下，冰箱门多采用铁或不锈钢制造，能轻松吸住磁性冰箱贴。随着消费者对功能的要求不断提升，市场环境发生改变，厂商对冰箱门板材质进行更新换代。

如今，更为美观、功能丰富的玻璃面板，成为金属面板之外的第二种选择。在外观上，玻璃不仅视觉效果光亮、更具时尚感，还具备较强抗污性。在功能上，“看上去像键盘”的智能玻璃面板可以实现温度调节、童锁、长时间开门警告等。这一转变不仅是为了外观，也是制造工艺、技术不断进步的表现，更是实现智能化冰箱的重要一步。

“冰箱不单纯是食物储存工具，还要功能丰富、和厨房乃至全家整体装修风格相匹配。玻璃面板冰箱的面板能当显示屏，好看又方便，比不锈钢面板更吸引我。”卖场内一位顾客这样对笔者说。

采访中，卖场内多家门店的销售人员表示：如今顾客看重功能和美观兼具的家电。以冰箱为例：在保鲜功能基础上，过去的消费者大多追求容量大、制冷效率高等。而现在智能化程度、能效级别乃至材料和外观都被纳入考虑因素中。

据了解，目前定位于高端、个性的冰箱，多使用智能玻璃面板，而中低价冰箱仍有不少是传统面板。

面板只是“表象”，近年来冰箱这一传统家电不断升级，增加不少“黑科技”。有的家电企业推出果蔬“主动保鲜”技术，即通过技术手段调节氧气浓度，使果蔬主动合成抗氧化物质和营养物质，以延长保鲜期，蔬菜保鲜可达一周以上。有的品牌的高端产品提供精准的温度分区，配有除菌净化、快速冷冻、快速制冰等功能。

今年以来，“以旧换新”政策助力各类新型高性能家电产品走入更多家庭。从全国范围看，消费品以旧换新政策的一系列配套举措接连落地，为消费者送上“真金白银”的补贴。这不仅推动了家电市场的繁荣，也加速了高效节能产品的普及。产销两旺推动家电企业加快研发创新，推出更具设计感和实用性的产品，推动行业升级换代。

据了解，自今年8月末起，多地政府陆续发放包括各种家电产品在内的以旧换新优惠券，一些冰箱产品单品最高优惠幅度达2000元。商务部数据显示，截至10月15日，已有2066.7万名消费者申请以旧换新，1013.4万名消费者购买了1462.4万台家电产品，享受了131.7亿元的中央补贴，带动了销售额达到690.9亿元。

国家发展改革委有关负责人表示，消费品以旧换新政策间接拉动了相关行业投资、效益、产量增长，家电成为政策受益面最大的四个行业之一。国家税务总局发布的增值税发票数据显示，今年前三季度，在消费品以旧换新政策带动下，冰箱等日用家电零售同比增长6.5%。