汽车后市场变了，你感觉到了吗？

从车载香薰、行车记录仪，到车载冰箱、电饭煲，汽车越来越像“家”了。尤其是不少新能源车主，喜欢“装修”新车。随着国内新能源汽车渗透率连续3个月超过50%，消费者的这一偏好影响了整个汽车后市场，带动相关汽车衍生用品销量大涨。与此同时，新能源汽车智能化程度高的特点，也延伸至汽车后市场的保养、维修等环节，推动其朝着规范化、智能化的方向发展。

汽车衍生品种类更多、卖得更好

车企不仅造车，还销售玩偶、手表、遮阳伞——不少新能源汽车品牌推出相关衍生品。

与燃油车相比，新能源汽车有了更多装饰空间。例如，许多蔚来车主为车载智能助手NOMI购入了各式各样的帽子，让车辆更有个性；有的车主在车载大屏幕背后挂上了各种可爱玩偶；还有的车主安装了中控拓展坞，不仅可以同时为多台设备充电，还具备了氛围灯的装饰作用。

在这一趋势带动下，车企开始纷纷涉足衍生品领域。小鹏MONA M03开发了多款配件，包括可调头颈枕、记忆棉腰靠、冰晶遮阳帘、扶手香氛储物盒、即插即用的仪表盘等。小米推出了米家车载便携充放电枪、车载拾音氛围灯、车载前风挡遮阳伞、车载K歌麦克风等。理想和OPPO联合推出定制版手表，佩戴该手表后靠近车辆就可无感解锁。

车主的消费偏好变化拓展了汽车衍生用品的品类。

行车记录仪日渐普及。“有些事故防不胜防，有了记录仪，调查处理起来会更方便。开车嘛，首先得保障安全。”车主王先生说，如今的行车记录仪也跟过去不一样了，不仅有高清分辨率、高速录影，还有语音控制、轨迹回放、车速显示等功能，更智能更好用了。

消费者对车辆舒适性和美观性的需求在日益增强。“夏天开车出去玩，车载冰箱就很给力，在路上开累了可以随时整点冰镇饮料或水果，还不占用太多空间。”车主罗先生是一名自驾游爱好者，在他看来，购入车载冰箱是一次性价比极高的消费体验。车载电饭煲也成了不少车主的出行好搭档。天猫平台上，今年车载电饭锅销量的年增速达到1400%。

香薰车挂、车身贴纸等个性化产品也备受新一代消费群体的喜爱。95后车主叶女士表示：“车就是我的第二个家，把车弄得漂亮点，开车时心情都会更愉快。”作为迪士尼的忠实粉丝，叶女士在车内装饰上巧妙地融入了众多迪士尼IP元素。从星黛露造型的车载手机支架，到雪莉玫图案的临时停车牌，再到米奇风格的安全带护肩套，叶女士在打造自己爱车的个性化空间上花了不少心思。

如今，汽车已不仅仅是一种代步工具，更成为一种集出行、休闲、社交、娱乐于一体的移动空间。因此，围绕生活场景带来的车品创新变得愈发多元。从车载冰箱到香薰挂件、车载空气净化器，再到宠物车载专用座椅，越来越多的生活用品被“搬进”车内，成为提升车辆使用体验的宝藏好物。

维修保养服务更智能、更透明

维修保养是汽车后市场的重要方面。走进北京一家第三方汽修连锁店，干净整洁的维修车间，温馨舒适的等候室，免费的茶水糖果一应俱全。等候室内的大屏幕上，正实时播放车辆保养的全过程，从发动机的检查到轮胎的更换，每一个细节都透明又规范。“如果有事无法在现场等待，我也能在手机端上随时查看工位作业直播以及预计完成时间，整个流程让我感觉十分安心。”车主洪先生说。

智能化、透明化是汽车后市场的发展趋势。汽车服务O2O（线上到线下）模式正为用户带来了全新的消费体验。

通过车主王女士的某养车APP可以看到，用户只需输入车牌号，平台即可获取其车辆信息及过往保养记录，进而为用户提供精准的商品推荐和个性化服务，如针对车主的汽车配件推荐、保养提醒等。用户在线上提交配件购买、保养、美容等服务订单后，即可前往线下的任何一家连锁门店享受服务。

在订单中，从材料到工时等所有价格明细一目了然。“我的每一笔消费都明明白白，再也不用担心因为信息不对称导致不理性消费了。而且每个购买的产品上面都有溯源码，能追踪产品从产地到消费者的每个环节数据，真的是让我们买得放心、用得安心。”王女士说。

汽车后市场在规范化的基础上，借助智能化技术的赋能，正逐步实现服务的升级转型，为消费者带来更加专业、便捷、个性化的服务体验。

这一趋势背后，是中国新能源汽车市场份额的逐年增长。全国乘用车市场信息联席会最新数据显示，今年9月国内新能源车零售渗透率为53.3%，较2023年9月增长16.8个百分点，连续3个月突破50%。专家表示，从全生命周期角度看，纯电车及插混车的维保总开支并不低于燃油车，且售前售后分离的模式也将促进第三方体系的发展。

今年初，途虎养车与华为合作推出“一物一码”解决方案，通过将汽车配件全链路流转信息写入区块链，构建跨地域、跨行业、跨企业的可信供应链。在途虎养车平台选购相关润滑油时，消费者用手机扫一扫包装上的二维码，就能看到所购商品的全链路流转信息。途虎还推出动力电池专修、充电桩维保等6项新能源车专属服务，与16家头部上游电池厂签约并陆续展开保内外电池维修业务。

透明的价格体系、“线上+线下”一体化的买装流程、规范专业的服务保障以及智能高效的运营模式，都是消费者积极拥抱汽车后市场变化的关键因素。

汽车后市场发展前景向好

中国汽车市场已逐渐由成长期进入成熟期。公安部发布的数据显示，截至今年6月，中国机动车保有量达4.4亿辆，机动车驾驶人数量突破5.3亿人。随着乘用车保有量的稳步扩大，中国汽车后市场有望实现更大的市场规模。

蕴藏巨大机遇的同时，中国汽车后市场也面临一些问题。例如，在汽车维修、配件、美容及周边用品等领域，产品质量参差不齐、市场行为不规范等时有发生。

中国机电装备维修与改造技术协会汽车后市场分会理事长高强认为，推动汽车后市场高质量发展，需要完善自愿性认证促进汽车配件高质量发展机制，推动汽车配件相关国内标准与其他国家标准互认，为汽车配件创造更多的良性流通环境。同时，要引导汽车后市场配件流通，减少不必要的流通环节，降低流通成本。

面对汽车产业电动化、智能化、网联化发展趋势，高强建议，应构建多渠道、多业态的汽车配件流通网络，引导汽车生产企业持续完善售后服务网络，为车主提供规范、便捷的车辆维护维修服务，满足消费者对汽车后市场配件的多元化需求。

专家表示，与欧美发达国家相比，中国汽车后市场规模化、规范化、品牌化、专业化水平不算高，仍有较大发展空间。近年来，有关部门聚焦汽车后市场重点环节、关键领域，出台了多个文件，政策效果正在逐步显现。

中国连锁经营协会数据显示，2023年中国汽车后市场Top50连锁企业拥有门店总数8.48万个，其中拥有1000个以上门店的企业9家。Top50企业中，成立时间在20年以上的有14家、11—20年（含）的11家、5—10年（含）的21家、5年以下的4家。由此可见，中国汽车后市场相关企业大多已经过多年发展，拥有了较丰富的运营经验，在政策引导和市场需求推动下，有望实现更高质量发展。

“总体而言，我国汽车后市场发展前景向好。”中国汽车工业协会副总工程师许海东表示，目前，中国汽车后市场仍以4S店模式为主导，但第三方品牌企业正在加快发展，且互联网企业也已“入场”。随着市场日益规范化、需求和业态多元化，汽车后市场的价值会更加凸显，汽车后市场将成为中国汽车产业的重要增长点。