华人艺术家用色彩温暖孤独症儿童

近日，在位于浙江省杭州市的龙坞何家村，新西兰杭州联谊会会长、华人艺术家晨晓的画展——“一万束阳光·聆听晨晓说荷，关爱孩子们画荷”正在举行，他受访时表示，这是一场色彩与孤独症儿童心灵的交流，期许用色彩温暖孤独症儿童。

艺术有一种“治愈力量”

出生于浙江的晨晓，于1986年远赴澳大利亚求学，后前往新西兰，毕业于新西兰奥克兰大学美术学院视觉艺术研究生专业。

在旅居海外期间，晨晓游历了80多个国家和地区，并在多所艺术院校举办讲座，进行艺术交流，同时在世界各地举办70多场个人画展，大量画册和作品在西方国家被出版和介绍。2018年10月，晨晓婉拒多所名牌高校的邀请，回到家乡，担任浙江农林大学暨阳学院晨晓艺术与设计学院院长。

“艺术不仅是视觉的享受，更有一种治愈力量。”在晨晓看来，艺术家应该勇于担当，通过艺术为社会发展赋能。基于这个认知，他积极投身于公共艺术和残疾人艺术等项目，让艺术更加贴近人心，为社会带来更多正能量。

为家庭营造解压空间

孤独症儿童被称为“星星的孩子”。如何通过色彩与“星星的孩子”交流，这是晨晓在创作之余的思考。

在创作过程中，晨晓与杭州市残疾人福利基金会、杭州市西湖区小小生命健康基金会成了志同道合的朋友，“共同的理念让我们相聚在此，举办此次画展，关爱孤独症儿童”。

怀揣着为孤独症儿童寻找一处康复疗愈绿洲的梦想，杭州市残疾人福利基金会理事长、杭州市西湖区小小生命健康基金会创始人钟晓晓在龙坞何家村着手创建一个集艺术与自然疗愈于一体的基地，为这些特殊孩子提供治疗环境，也为他们的家庭营造一个解压空间。

激发情感共鸣和创造力

在此次活动中，通过荷叶、荷花的形态和色彩，晨晓将自然的和谐与温暖传递给孩子们，激发他们的情感共鸣和创造力。通过观赏这些作品，逐渐改善注意力，重新建立起与外界的联系。丽水市万地爱心儿童福利院孩子们的作品也在此次展览中展出。

晨晓说，他希望继续用他的画笔，描绘更多“阳光”，为这些孩子们托起希望的天空，“希望越来越多孤独症儿童不再孤独，希望艺术的力量帮助他们融入这个充满爱的世界”。

（来源：中新网）