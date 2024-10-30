消费品以旧换新取得新成效

“金九银十”消费旺。当前，消费品以旧换新广泛开展，各地积极响应，出台配套措施，线上线下协同，补贴优惠加速落地，居民生活焕新升级。

据国家统计局数据，9月份商品零售额3.67万亿元，同比增长3.3%，增速比上月加快1.4个百分点。限额以上单位家电零售额同比增长20.5%，增速比上月加快17.1个百分点；汽车、家具零售额同比均增长0.4%，实现由负转正。消费品以旧换新政策效能不断释放，消费市场呈现回升向好态势。

以旧换新“换”出加速度，拉动内需增长“跑”出新成效。专家表示，消费品以旧换新政策效应充分释放，不仅激发了市场活力，带来了消费市场的繁荣，还能推动消费结构绿色升级，带动产业转型发展。

消费市场持续火爆

“新能源汽车畅享季，以旧换新大优惠”，走进位于北京市朝阳区的博瑞汽车园，入口处的横幅十分显眼。两侧飘舞的彩旗上，印着各种新能源汽车品牌的标识和优惠活动信息。园区内，前来试驾的顾客不少，非常热闹。

北京市民李先生正在体验试乘小米新能源汽车，他说：“现在有置换活动，叠加下来能优惠不少，对我来说是很好的换车时机。体验下来，新车的驾驶感觉和节能效果也很有吸引力。”园区内一家极狐汽车门店的销售经理介绍，近期店内客流量明显增加，新能源汽车的咨询量和销售量都有了大幅提升。

在重庆市渝北区，消费者李毅在刚刚过去的国庆假期喜提新车，并享受到以旧换新政策优惠。他说，旧车用了快10年，早就想换一台性能更好的。到店了解到以旧换新置换补贴很划算，还有厂家、4S店折扣，当场就下单了一台。

汽车消费明显增长，家电市场同样活跃。

在北京一家大型家电卖场，前来咨询和参与以旧换新活动的消费者络绎不绝，商家的促销活动也形式多样。格力家电的销售经理介绍：“最近，前来咨询和参与以旧换新活动的顾客特别多，智能家电和节能产品尤其受欢迎，比如一级能效的变频空调、智能冰箱等，销量比政策实施前增长了近一倍，我们工作人员从早忙到晚。”

卖场内，退休教师张女士刚刚选购好一款智能电视，她说：“我买的这台智能电视原价是5000元，补贴20%降了1000元，商家回馈消费者的活动又送了500元优惠券，最后3500元就买下了，非常划算。”

山东省济南市的钱女士则在电商平台上下单了一台洗烘一体机。“标价9000多元，算上平台福利、折旧抵扣，省了不少钱，最后用6500元拿下。”她说，“上午10点下单，下午4点就配送上门，取旧、送新、安装一次搞定，方便快捷！”

在消费品以旧换新政策刺激下，家居家装行业也迎来换新热潮。

在上海，市民赵女士刚换了一款新沙发。“家里的旧沙发款式老、坐着也不舒服。这次以旧换新，不仅有价格优惠，还提供免费上门测量和设计服务。我换上了时尚又舒适的新沙发，工作人员还帮忙把旧沙发搬走处理，太省心了。”

在广东省广州市，陈先生正在重新装修家里的厨房。他表示，以旧换新的政策补贴加上装修公司给的折扣，省了不少钱。这次新厨房装修用的都是环保材料，设计也更合理。

在政策拉动下，汽车、家电、家居家装等重点消费品销量实现大幅增长。汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新，给居民带来更美好的生活体验。

政策发挥带动效应

大力推动消费品以旧换新，是一项利企惠民的重大政策，也是深入实施扩大内需战略的重要举措。今年以来，消费品以旧换新政策不断扩围加力，持续释放巨大内需市场潜力。

今年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。7月，国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，国家发展改革委会同财政部合理确定资金支持规模，在8月初，消费品以旧换新领域1500亿元国债资金已全部下达到地方。

8月，商务部等4部门印发《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

各地也启动消费品以旧换新支持政策，制定与中央政策相衔接的实施方案。在明确补贴标准的8类家电产品基础上，多地根据居民消费习惯和消费市场情况，以绿色化、智能化为导向，自主扩充家电补贴品类。例如，上海增加适老化产品，广东深圳增加消费级无人机，重庆等地将扫地机器人、洗碗机、空气净化器等纳入补贴范围，满足消费者多元化需求。

在家居家装方面，各地积极响应家装厨卫“焕新”政策，以绿色、环保、智能、适老化为重点方向，聚焦存量房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造、智能家居等领域，制定本地区具体支持品类和补贴标准。政策支持的品类也有所增多，部分省份根据实际情况，将微波炉、净水器等家装厨卫相关产品，智能马桶、智能门锁等智能家居类产品，健康监测、辅助设备等居家适老化产品纳入家装厨卫“焕新”补贴范围。

今年3月，市场监管总局等7部门印发了《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出在消费品以旧换新方面，重点围绕汽车、家电、家居、新兴消费等领域标准化新需求，今明两年将完成制修订115项重点国家标准，通过标准制定实施和配套政策支持，更好支撑消费品以旧换新工作。目前，115项国家标准已全部立项，并已发布30项。

国家统计局数据显示，在消费品以旧换新政策的作用下，前三季度，限额以上单位家用电器和音像器材类零售额同比增长4.4%；9月，家用电器和音像器材类零售额增长20.5%，比8月大幅加快17.1个百分点，今年以来首次实现20%以上的高增长，其中智能家电增速超过30%。此外，1—8月，家电行业营业收入1.26万亿元，同比增长4.0%；利润1022亿元，同比增长3.4%；出口819亿美元，同比增长19.3%，效益提升明显，发展势头积极。

商务部数据显示，在家电方面，截至10月24日，1363.5万名消费者购买了中央明确的8大类家电产品1984.3万台，带动销售额913.4亿元。家装厨卫方面，初步统计，截至10月24日，各地家装厨卫“焕新”补贴产品约630万件，累计带动销售额190亿元。

“真金白银”补贴优惠加速落地，消费者参与热情高涨。支持家电以旧换新政策出台以来，全国参与活动人数突破100万用了33天，从100万到500万仅用了17天。前不久，有关部门在10余个省市开展调研，结果显示八成以上消费者知道以旧换新政策，七成以上消费者愿意积极参与到这项政策中来。从消费者的参与度来看，政策正在发挥扩内需、促消费的带动效应。

消费投资良性循环

通过政府补贴、企业让利等方式，消费者以更优惠的价格享受绿色、智能产品带来的品质与服务提升，且越来越关注产品“含绿量”，绿色消费理念逐渐成为生活新风尚。

“政策实施以来，大家更加注重产品的能效了。”北京市朝阳区一海尔专卖店的销售经理介绍，店内一款变频空调卖得特别好，它能够根据室内温度自动调节运行功率，从而达到节能降耗的目的，受到消费者青睐。

以旧换新活动让消费者更加注重产品的品质和功能，推动了消费升级。显示在数据上，就是高能效等级家电零售快速增长。据第三方机构监测数据显示，9月2日至15日，全国零售企业1级能效冰箱、空调、洗衣机、燃气灶、电视销售额同比分别增长27.1%、135.0%、22.4%、49.7%、220.9%。

需求激发创新动力，供给端也在不断优化。今年1—8月份，消费品制造业投资同比增长14.9%，汽车、家电、家居家装等销量大幅增长。更加绿色节能、科技含量更高、用户体验更好的产品受到欢迎，激发出企业的创新积极性，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向迈进。例如，汽车企业加速新能源和智能驾驶技术的研发，家电企业不断推出智能、节能的新产品，家居家装企业注重环保材料的应用和设计创新，让消费者愿意换、有得换、换得好。

“当前，传统家电更新换代潜力巨大。”中国家用电器协会副理事长徐东生表示，今年以来，家电以旧换新补贴额度有所提高、补贴范围不断扩大，智能绿色产品补贴力度加大，在有效促进家电消费、释放内需潜力的同时，带动产业运行稳中有进，助力行业转型升级趋势更加明显。在人工智能、绿色低碳等新技术助推下，不少家电企业推出适应不同细分类型用户的新功能、新产品，挖掘存量市场，培育新增长点。

南开大学经济学院孙景宇教授接受本报采访时指出：对企业来说，产品有了销路，有利于提振信心、改善预期，增加未来对于生产、研发的投入；另一方面，深化供给侧结构性改革推动高质量发展的导向更加明确，有利于企业持续提升先进产能，回应市场需求，加快转型升级，让更多优质绿色产品走向市场。

专家表示，企业通过“更新”提高产品迭代升级能力，用更好的产品吸引居民“换新”；居民“换新”增加消费，进一步刺激企业投资扩产，推动形成消费和投资相互促进的良性循环，增强对经济增长的拉动作用。

线上线下协同发展

“双11”是线上线下商家开展促销的重要节点。近期，随着“双11”电商大促临近，“双11”买家电、厨卫等产品如何更实惠的话题讨论度持续攀升。

10月14日前后，各大电商平台已陆续启动“双11”促销活动。促销期间，消费者不仅可以享受政府以旧换新补贴，还可以参与平台推出的各项促销活动。以购买一款洗衣机为例，消费者可以先领取以旧换新补贴，然后在商品页面领取促销优惠券，享受更大优惠。从数据来看，以旧换新补贴叠加平台促销活动，有力释放了消费潜力，其中家电销售回暖明显。

抢抓以旧换新机遇，企业持续创新，平台也积极助力。京东联合美的、格力、海信等多家企业共同投入30亿元，持续升级绿色家电换新服务，预计今年将有超2000万用户在京东参与家电家居以旧换新，回收的家电家居旧物数量将超过3000万台。抖音电商推出“3年10亿绿电补贴计划”，3年内将针对大家电类目投入10亿元换新补贴。

京东方面表示，在今年“双11”促销活动期间，消费者不仅可以领取政府提供的8折优惠补贴，还可以与京东平台的多项优惠活动同享，每天领取额外60元补贴。平台通过这种“补上加补”的方式，为消费者提供更大优惠。预计将有超5万款大牌家电产品，可实现低至5折的价格。目前，京东已开启超20省份家电换新活动专题页面，通过加大备货、新品上新、组合优惠、服务升级等，让好产品、好价格、好服务直达用户，让政策红利更好、更快、更便捷地覆盖更多消费者。

湖北的张女士最近在京东购入一台洗衣机，原价为2480元，在享受政府补贴496元的基础上，叠加京东“双11”满减券、惊喜红包等，最终实际支付1424元，累计节省1056元。社交网站上，不少用户“晒单”表示电商促销期间，以旧换新活动非常实惠，值得下单。

商务部表示，将会同有关部门指导各地全力落实好已经出台的消费品以旧换新政策，抢抓“双11”重要消费节点，持续组织开展以旧换新供需对接、千县万镇新能源汽车消费季、“丝路云品”电商节等促消费活动。