甘肃推进中医药产业创新发展

第五届中国（甘肃）中医药产业博览会日前在甘肃省定西市陇西县召开。展览区内，缕缕药香令人神清气爽。

甘肃是高品质中药材的富矿：当归、党参、黄芪和大黄的年产量分别占全国的90%、60%、50%及60%以上。背靠优质中医药资源，甘肃省将中医药产业确定为绿色发展的十大生态产业之一、14条重点产业链之一，深入实施中医药产业链链长制，推进中医药产业创新发展。2023年，甘肃全省中药材种植面积510万亩、产量156万吨，中药材静态仓储能力180万吨，年交易额350亿元，规上中医药企业106户，中医药产业园6个，全产业链规模达808亿元，中医药产业呈现良好发展态势。

如何加强中医药高质量供给？甘肃省围绕强龙头、补链条、聚集群，大力开展招商引资。做精中药标准化种植。引进龙头企业在岷县、渭源、陇西等药材产区，建设优质种子种苗繁育基地及高标准种植基地，打造当归、黄芪、党参等绿色药源基地。做大中药现代化制造。引进龙头企业在定西等地投资建设高端化、智能化、绿色化企业，做优特色精致中药饮片、中成药大品种、中医药大健康产品，提高中医药产品附加值。

陇西县交通便利，中药材资源禀赋突出。近年来，这里中医药产业全链条、高质量发展的步伐进一步加快。

“我们在陇西县的甘肃龙凤堂中药产业基地项目已完成立项设计。这个基地集中药材种植、加工、生产、销售及数字化平台建设、种植技术开发等为一体，将成为推动地方经济发展、促进农民增收的重要平台。”扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司负责人张保华介绍，龙凤堂中药产业基地通过引入中药材生产全过程溯源系统，实现从田间到舌尖的全过程品控，为中药产品“来可查、去可究”提供了数字化保障。

“同时，我们还在甘肃多地布局中药材种植基地建设，品种涉及板蓝根、黄芪等，其中联建板蓝根基地5300亩，辐射带动周边农户种植7000余亩。”张保华说。

未来，甘肃还将在做精中药标准化种植、做大中药现代化制造、做强中药市场化流通、做活中医药融合产业等领域持续发力，不断助推中医药产业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 13 版）