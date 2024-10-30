前不久，湖南省衡阳市雁峰区市府路经过改造升级重新迎客。曾经的衡阳老街区，如今让不少市民感觉熟悉又陌生：湘南民居建筑里的美食街，传统小吃与新潮品牌兼有；入夜后人流熙攘，历史古韵与市井气息交融……有市民感叹：“老街的活力又回来了！”

老街区承载着城市历史人文，却因时代变迁一度陷入发展困境。以承办第三届湖南旅游发展大会为契机，衡阳将打造历史文化街区与老城更新有机结合，探索社区、商区、景区融合发展，一处处城市地标在历史与现代的交织中焕发新光彩。

南起回雁峰广场、北至青草桥的中山路，曾是衡阳的城市中心，见证了衡阳老城的历史变迁与近代商业的繁荣鼎盛。

可时光流转，老街区日渐陈旧——房子低矮，巷子逼仄，路灯昏暗。“那时我都不愿意下楼逛街。”74岁的居民黄桂兰说。

如何让老街“新生”？衡阳着眼城市文脉，寻求答案。

中山南路，衡永郴桂道署旧址，修旧如旧，复原历史风貌，记录老城历史脉络；40米长的夫之巷与王夫之的出生地王衙坪相连，成为船山文化的新地标……雁峰区人大先锋街道工委主任黄涛介绍，在中山南路风貌改造等项目中，衡阳充分做好船山文化、大雁文化等街区历史文化的挖掘、传承与利用，让街区成为“活态博物馆”。

经历了老街变化的黄桂兰，现在每天都要沿街逛逛：“既有历史气息，又有现代元素，老街更灵动了。”

街口，有满墙写着车站站名的白色方向牌；街巷里，有红色涂鸦墙、复古的火车站台、火车头造型的文创店……漫步珠晖区保卫里街区，铁路文化元素扑面而来。

衡阳是座铁路枢纽城市，京广线、湘桂线在此交会。珠晖区保卫里街区便是衡阳铁路职工生产生活的地方。

挖掘文化资源，唤醒城市记忆。衡阳市将社区提质改造与文化街区塑造一并谋划——街巷改造，设施升级，老街区改头换面。

盘活现有资源，不搞大拆大建。保卫里老街不远处的原衡阳铁路管理局旧址经改建成为衡阳铁路博物馆，现有藏品1600多件，讲述衡阳铁路的百年历程。作为湖南省唯一的铁路行业博物馆，衡阳铁路博物馆开馆以来接待游客超过5万人次。

珠晖区苗圃街道办事处主任吕雁玲介绍，保卫里文化创意街区充分运用“旅游+科技”“旅游+文化”的方式，深挖铁路文化资源，既保留老铁路生活街区的慢格调，又引进新青年文创街区的新潮流，让老旧社区成为旅游热门打卡地。

夜色渐浓，东洲岛沿江一侧的苏州湾老街华灯熠熠、流光溢彩。沿街行走，漕运衙门等景点尽显古风古韵，一旁的餐饮、文创店铺等充满青春气息，传统与现代在这里交汇。

街区变景区，景区融商区。衡阳创新融合发展路径，以文塑旅、以旅彰文，塑造新场景、注入新业态，激发老街新活力。

到市府路文化街区感受历史韵味和市井烟火，成了衡阳市民的休闲新时尚。汇聚夜购、夜食、夜游、夜娱、夜读、夜秀的一站式体验，让市府路点亮夜经济。

以社区提质带动基础设施更新，以商区升级带动商业店铺“上新”，以景区改造吸引人流人气。黄涛表示，市府路着力打造社区、商区、景区融合发展新样板，消费业态不断丰富，如今商圈营业面积已达14万平方米，入驻商户近800家，日均流量3万人次以上。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 07 版）