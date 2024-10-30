前三季度跨省异地就医直接结算惠及1.7亿人次

本报北京10月29日电 （记者孙秀艳）记者从国家医保局获悉：今年前三季度，全国跨省异地就医直接结算运行基本平稳，惠及参保群众1.7亿人次，减少资金垫付1429.69亿元，较2023年同期分别增长101.14%、29.37%。

跨省联网定点医药机构覆盖面进一步扩大。截至三季度末，全国跨省联网定点医药机构达63.71万家，较2023年底增加8.67万家，增长15.75%。

跨省异地就医直接结算运行基本平稳。前三季度，全国住院费用跨省直接结算1066.69万人次，减少个人垫付1173.58亿元，分别较2023年同期增长32.09%、19.14%。全国门诊费用跨省直接结算1.59亿人次，减少个人垫付256.10亿元，分别较2023年同期增长108.43%、113.29%。其中，普通门诊费用跨省直接结算1.11亿人次，减少个人垫付142.03亿元，分别较2023年同期增长97.37%、80.91%；门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算622.07万人次，减少个人垫付63.84亿元，分别较2023年同期增长224.91%、242.99%；跨省联网定点零售药店直接结算4224.87万人次，减少个人垫付50.24亿元，分别较2023年同期增长130.12%、118.89%。

线上备案服务便捷高效。所有参保人员均可通过国家医保服务平台APP和国家医保局微信公众号办理跨省异地就医备案和查询异地联网定点医药机构、全国医保经办机构、参保人员门诊慢特病资格、门诊慢特病跨省异地就医结算政策等信息。前三季度，通过全国统一的线上备案渠道成功办理备案878.17万人次，较2023年同期增长55.64%。

《 人民日报 》（ 2024年10月30日 03 版）