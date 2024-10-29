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人民优选来了

学会正确看吊牌 帮助判断衣物质量好坏

陈子源

2024年10月29日14:11 来源：人民网

判断衣服的好坏只靠手摸？有个更快速的方法判断衣服的好坏,那就是通过吊牌上的信息来帮助自己做购买决定。

人民优选来了——

本期指导专家：中国纺织建设规划院高级工程师宋立丹

(责编：罗知之、吕骞)




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