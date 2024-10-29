人民优选来了
学会正确看吊牌 帮助判断衣物质量好坏
陈子源
2024年10月29日14:11 来源：人民网
判断衣服的好坏只靠手摸？有个更快速的方法判断衣服的好坏那就是通过吊牌上的信息来帮助自己做购买决定。
人民优选来了——
本期指导专家：中国纺织建设规划院高级工程师宋立丹
(责编：罗知之、吕骞)
陈子源
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