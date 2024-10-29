直播预告：治病不如防病 预防眼科疾病您得这样做

眼睛是人体重要的器官之一，是感受外界美好的心灵之窗。同时，眼睛也连接着全身，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。有些严重的眼底疾病，例如青光眼等甚至会致盲。那么，这些问题到底是怎么回事？该如何预防？

10月29日15:00-16:00，兰州大学第二医院眼科首席专家、原兰州大学第二医院副院长张文芳，兰州大学第二医院眼底病区主任王玉萍做客人民好医生客户端《全民爱眼共筑“睛”彩》系列直播访谈，和大家聊一聊关于眼健康的话题。欢迎届时收看。

专家介绍

张文芳，主任医师，教授，医学博士，博士生导师。甘肃省领军人才。兰州大学第二医院眼科首席专家，原兰州大学第二医院副院长。

王玉萍，兰州大学第二医院眼底病区主任。中华医学会儿科分会眼科学组委员，中国女医师协会眼科专业委员会委员，中国药学会微循环药学专业委员会委员。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。