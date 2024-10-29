这两类眼底病 老年人要格外注意

眼睛是人体重要的器官之一，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，危害身体健康。而说起眼健康，有一部分眼科疾病，例如眼底病变等由于早期症状不明显很容易被忽视。针对老年人群，尤其要关注糖尿病视网膜病变和黄斑变性。近日，四川省人民医院眼科主任医师、四川省防盲办公室主任雷春涛，华中科技大学同济医学院附属协和医院眼科主任程扬在做客“人民好医生”客户端《全民爱眼共筑“睛”彩》系列科普直播时，针对老年人的眼底健康问题给出建议。

常见老年眼病影响生活质量

“常见的老年疾病包含老年性的白内障、糖尿病视网膜病变、老年性黄斑变性、青光眼、视网膜静脉阻塞和很多近视相关的眼病，这些眼病可以不同程度地影响视力，给我们的工作、生活、学习带来不同程度的影响。”雷春涛介绍，随着生活节奏的加快和老龄化的进展，眼底疾病的发病率在持续上升。眼底疾病主要侵犯几个人群：老年人、有基础性代谢性疾病者，比如糖尿病人群会发生糖尿病视网膜病变；高血压人群会引起视网膜静脉阻塞；还有一部分高度近视的人群容易发生高度近视的黄斑病变，发生视网膜脱离。眼底疾病的发展可以导致视力下降甚至失明。

糖尿病视网膜病变主要是长期的高血糖导致视网膜的血管堵塞，从而引起视网膜出血、缺血等产生的一系列相关并发症。它的表现有视网膜微血流瘤、硬性渗出、出血、黄斑水肿、新生血管、玻璃体积血等，到了晚期会严重影响患者的视力，甚至导致失明。

糖尿病视网膜病变 早期症状易忽视

雷春涛表示，糖尿病视网膜病变早期可能没有特别明显的症状，发展到一定的时候，患者的视力会逐渐下降，可能出现眼前有黑影遮挡或者黑影飘动，到了晚期患者的视力会严重下降。

糖尿病视网膜病变的防治最主要是早筛查，早发现，早诊断，早治疗，一定要控制好血糖。另外，定期接受眼底检查。推荐糖尿病患者每年至少进行一次眼底照相检查。通过眼底照相，可以大致判断有没有眼底出血、渗出等一些相关的早期症状，从而针对性地进行相应的治疗。患者要了解糖尿病视网膜病变危害、防治的知识，控制好血糖，配合好医生进行相应的眼科检查。

50岁以上要留意老年黄斑变性

“老年黄斑变性又叫年龄相关性的黄斑变性，它主要是在老年人中，50岁以上的人群中发生。随着年龄的增长，发病率越来越高。它主要分为两种类型，一种是干性的，一种是湿性的，干性老年黄斑变性的特点是黄斑区的玻璃膜疣的沉着，湿性老年黄斑变性特点是形成了脉络膜的新生血管。”程扬介绍，这种老年黄斑变性往往是双眼先后发生的，如果出现了湿性老年黄斑变性引起新生血管，新生血管会破裂出血形成黄斑区的疤痕，最后可以导致患者失明，黄斑视力丢失。

老年黄斑变性的早期症状，一个是中心视力的下降，有视物变形，看到一个中心会发生一个暗点。有一种比较简单的在家里自测的办法，可以网上下载一个阿姆斯勒表，这个表格是像围棋格一样的方格，方格当中有一个注视点，患者可以自己在家里通过注视阿姆斯勒表，看到围棋格当中的注视点的同时遮盖一只眼，如果发现方格有缺失、扭曲、变形，或者有一个暗点挡住了，这个时候就要去找专业的眼科医生做详细的眼底检查，排查是不是有眼底的黄斑变性。

干性的老年黄斑变性主要靠观察，但是干性的黄斑变性里面有一部分会变成为湿性的老年黄斑变性，一旦发生湿性的老年黄斑变性就要积极干预和治疗。自己要经常检测，定期的和主治医生联系复诊，要坚持治疗，才能保护视力不继续下降，甚至能够维持一定视力。

“我们不能过度地疲劳用眼，看手机、看视频终端的时间不能太长，要保持一定的户外运动的时间。看书阅读的时候，不要在很暗的地方，要保持一定的照明的亮度。晚上也不要躺在床上看手机，非常伤害眼睛，会诱发近视的加深。近视的加深也会引起诱发一系列眼底的病变，包括近视的黄斑病变、视网膜脱离等。”程扬补充道。