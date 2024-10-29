中国自体骨移植临床实践指南发布

科技日报讯 （李倩 赵双林 记者张强）10月26日，记者从中国人民解放军总医院第四医学中心获悉，该中心骨科医学部显微外科团队牵头制订的《中国自体骨移植临床实践指南（2024版）》（以下简称《指南》）日前在综合性医学期刊《中华医学杂志》发布。《指南》为我国自体骨移植手术提供了规范化指导，为骨科医学领域贡献了中国智慧。

骨在人体内起着支撑和保护身体器官的重要作用。作为骨缺损的重要治疗方法，自体骨移植因其优越的生物相容性、骨诱导性和骨传导性，广泛应用于临床。

如何选择合适的供区、规范手术操作、减少供区并发症等，是自体骨移植领域亟待解决的课题。对此，解放军总医院第四医学中心骨科医学部组织多位骨科领域权威专家，系统分析国内外自体骨移植领域相关文献和循证医学研究证据，精心制订《指南》。《指南》详细阐述自体骨移植的术前准备、手术操作、术后护理及并发症预防等环节的操作规范，进一步明确我国自体骨移植的适应证、技术和取骨部位并发症预防等内容，为临床治疗提供科学指导。

中国工程院院士、中国人民解放军总医院第四医学中心骨科医学部主任唐佩福说：“《指南》提供了科学规范的自体骨移植手术操作方法，有助于提升手术的质量和安全性，进一步保障患者权益。”

中国人民解放军总医院第四医学中心骨科医学部显微外科主治医师史卫东表示：“《指南》能够帮助医生减少手术时因操作不当导致的并发症风险，促进临床上自体骨移植技术的提高。”