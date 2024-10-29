衰老细胞优劣可被识别

科技日报讯 （记者王春）细胞衰老与人体的胚胎发育、损伤再生、癌症和衰老等生理病理过程紧密关联。不过，同样是“年迈”的细胞，却有好有坏，有些在体内作乱，有些则默默守护健康。但如何精准识别衰老细胞中的“好细胞”与“坏细胞”却是个难题。

对此，中国科学院分子细胞科学卓越创新中心研究员周斌团队日前在国际学术期刊《细胞》上发表了一项新研究。通过开发体内细胞衰老的谱系示踪系统和功能研究技术，团队系统分析了肝脏损伤和修复过程中不同类型衰老细胞的特定作用。

研究团队建立了体内衰老细胞的谱系示踪系统，并开发出相关技术研究不同类型衰老细胞的功能。实验发现，受到肝损伤时，小鼠模型的细胞衰老主要涉及巨噬细胞和内皮细胞。衰老的巨噬细胞在肝脏受损时激增，并在肝脏损伤后分泌炎症因子，从而导致肝纤维化；而衰老的内皮细胞在肝脏受损后却仍然在修复过程中发挥重要作用，限制肝脏的损伤和纤维化。

研究团队发现，清除衰老的巨噬细胞可以限制肝纤维化。反之，清除衰老的内皮细胞，将引发肝组织向促纤维化环境转变，成纤维细胞和间充质细胞的增殖能力增强。此外，研究团队还实现了对衰老内皮细胞的重编程，可以有效减轻肝脏纤维化程度，从而改善肝损伤。

上述研究为细胞衰老研究和再生医学研究提供了新思路，也为肝脏疾病的治疗提供了新的研究方向和理论依据。