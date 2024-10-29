科技护航，道地药材焕新生

步入吉林省中医药科学院科研院区，一座长白山微观沙盘十分抢眼。

“人参、灵芝、平贝母……在这个沙盘上，长白山主要道地药材的区位分布情况都有清晰标注。”吉林省中医药科学院终身教授董方言介绍，长白山素有“世界生物资源宝库”之称，也是中国三大中药材基因库之一。

上世纪70年代，该院生药研究室的科研人员用了5年时间，对长白山山脉药物资源进行了全面普查，收集了1533种植物、动物药标本，形成了长白山微观沙盘等系列成果，为长白山药物资源的综合利用奠定了坚实基础。

近年来，吉林省中医药科学院延续老一辈科学家的钻研探索精神，依托长白山道地药材资源，在中药创新药物研发、药效物质基础研究、药物安全性评价等实验研究和临床应用方面取得丰硕成果。“我们持续加强中药研究技术创新，利用现代科技手段改进和完善中医药研究方法和技术手段，提高中医药研究的精准性和可靠性。同时，发扬我院临床和科研紧密结合的优势，加强道地药材药效成分的深度挖掘与机制研究，使吉林省道地药材能够更有效地应用于临床，服务于人民健康。”吉林省中医药科学院党委书记、院长荆涛说。

用科技阐明中药治病原理

一方水土养一方药材。位于中国东北地区腹地的吉林省，具有适合天然绿色中药材生长的良好生态环境，药用植物达2000多种，人参、鹿茸、五味子等十余种道地药材产量居全国前列。尤其是人参，占全国总产量的80%以上。

为了深入了解这些药材资源的信息，记者不久前来到吉林省中医药科学院进行调研。“长白山是一座‘立体资源宝库’，这里的药材具有极佳的品质。”董方言说，长白山地区的900余种中药材为发展中医药产业提供了得天独厚的药用生物资源。

药材好，药才好。近年来，吉林省高度重视中医药产业发展，依托得天独厚的药材资源，强化科技支撑，推动中医药产业深度融合发展。在这个过程中，如何用现代科学技术阐明中药治疗疾病的原理，成为相关机构的主要研究方向。

“中医传统理论在现代自然科学研究体系下推演的时候，不见得能够完完全全在循证上体现出来。”荆涛说，“同样的药，可能甲患者有效用，乙患者的效果就不那么明显。怎么用科学解释？那就应该拿指标说话，把这个药的有效成分提取出来进行分析。”

以人参研究为例，吉林省中医药科学院副院长霍烽介绍，该院围绕人参的主要成分（如人参皂苷、人参多糖）及作用机制进行了深入研究，首次证明了人参糖蛋白对长寿因子的调控作用及抗衰老功效，人参扶正固本、抵抗衰老的中医理念与现代研究结果相符，为科学阐明人参的生物功效提供了新的证据。

“经过多年的开发和研究，人参已不再是单一的药用植物，其有效成分经过加工后可以应用到更多领域，人参护肤品就是典型代表。”吉林省中医药科学院主任药师陈英红说。

该院主任药师丁涛团队深耕中药药效评价研究多年。“我们课题组把中医证候和西医的疾病模型结合起来，通过病证结合动物模型，采用现代组学技术来深入、多方面地阐释中药治疗疾病的原理。”丁涛说，以心衰为例，结合中医证候如气虚血瘀证的论述，模拟心衰患者的症状，如气短、乏力、心悸、唇色紫暗、自汗等，课题组通过建立特定的动物模型，使用相关药物来验证模型的有效性并进一步解读其治疗疾病的原理，为中药新药研究和临床应用提供新的思路和方法。

挖掘道地药材的药用潜力

利用现代技术，挖掘道地药材的药用潜力，发现新的药用部位和新的药用用途，扩展传统中药的应用场景，也是吉林省中医药科学院的重要研究方向。

“比如淫羊藿，之前主要用于补虚，后来我们发现这味药材也有降血糖的作用。为了明确其中的药效物质，我们对其进行酶解、酸解，再转化为不同物质进行酶学实验和细胞实验，以明确究竟是它的哪个部位中的什么物质有药效，寻找一些具有更高活性、更低毒性的化合物，为研发新药做准备。”吉林省中医药科学院研究员南敏伦说，这也是中医药领域目前的研究热点之一。

基于此，近年来，该院承担国家级、省部级项目500余项，总科研经费达2.6亿元；获得国家级、省部级科研奖项226项，获国家发明专利77项，国家新药证书38项、临床批件45项，产出的科技成果大多在吉林省内实现了成果转化。

其中一项很重要的研究就是人参果。提起它，许多人会想到《西游记》里被孙悟空推倒的那棵“三千年一开花，三千年一结果，再三千年才得熟”的人参果树，还有人会想到脆爽多汁、甘淡清香的香瓜茄。其实，“百草之王”人参的果实也叫人参果。

人参一般每年初夏开花，花呈淡黄色，许多小花聚集在茎顶部，排成伞状，花落结果，果实由青变红，鲜红的人参果被人称为“红榔头”，每个果中含有2颗肾形的种子。

“人参果通常不被视为人参的传统药用部位，人参果中的种子常被老百姓用作种植人参的种子来源，而它的果浆则多被丢弃。”吉林省中医药科学院三级主任药师弥宏介绍，她所在的课题组对人参果进行了深入分析。研究发现，人参果浆中含有丰富的人参皂苷Re，Rg1，Rd等有效成分，具有很高的药用价值。

人参果的研究开发了人参新的药用部位，更有效地利用了植物资源。在此基础上，弥宏带领课题组建立了人参果的质量标准评价体系。

“现在吉林省的多家药企、保健品厂家和食品厂家围绕人参果，开发了一系列产品，包括人参果片、人参果果汁等保健品。使用人参果而非传统的人参根茎，显著降低了生产成本。”弥宏说，这些产品的市场反应良好，年销售额能达到1亿元左右。

打破地域限制，创制新方

专家表示，道地药材是我国传统优质中药材的代名词，指一定的药用生物品种在特定环境和气候等因素的综合作用下，所形成的产地适宜、品种优良、产量高、炮制考究、疗效突出、带有地域性特点的药材。

“地域性”是道地药材的重要特点。比如，按照道地药材的传统说法，红花是西藏的好，冬虫夏草是青海的好，牛膝有川牛膝和怀牛膝的区别。如今，依托现代科技，研究人员给古老课题提出了一条新的发展方向。

“从理论上拓展，我觉得应该打破地域的限制，可以通过科技手段组出新方来。”荆涛说，“比如，云南省某个药方有10种药，专治某种病。我从黑龙江、西藏、福建选一些药，合在一起，也能治这种病，这就能形成新方。”

之所以要创制新方，主要还是中医临床的需要。“以前冬天吃不着西瓜，北方人吃不到海鲜。现在只要条件允许，可以把天南海北、一年四季的东西放在一个桌上去吃。这究竟合不合理，健不健康？不好说。但有一些现代疾病可以说是‘倒反天罡’了，传统中药没有方子来应对，不创新不行。”荆涛说。

从理论上能实现新方的创制，得益于农业技术的飞速发展、信息化建设的不断推进，以及交通的愈加便利。“通过信息化手段实现药材的信息共享，就可能实现新方的创制。”荆涛说，“举个例子，假如要治疗心阳虚，可能东北的人参好。如果同时还需要利尿或者治疗心阴虚，没准就是云南的人参好，太有可能了。”

不管南药北药，只要能治好病，都是好药。荆涛说：“以前，海南的老中医看不到东北的患者，南方医生想用北方药材也很难。现在条件不一样了，可以实现‘南病北治’‘北药南用’——前提是要依托现代科技证明其有效成分之后。所以说，新方创制，正逢其时。”