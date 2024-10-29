各地消费品以旧换新进展顺利

今年以来，商务部指导各地用好中央财政和超长期特别国债支持资金，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新，各项工作进展顺利，取得了积极进展成效。在日前召开的商务部消费品以旧换新专题新闻发布会上，河北、浙江、广西等地集中介绍了最新进展。总体看，近期各地抢抓先机、用活政策，更好释放消费品以旧换新潜能。

河北省商务厅副厅长张贺成介绍，截至10月24日，河北全省共提交汽车报废更新申请12.1万单，提交汽车置换更新申请8.1万单，汽车以旧换新累计实现销售额303亿元，为消费者发放补贴17.7亿元。“据全国乘用车联合会统计，1至9月份，河北省共销售乘用车79.67万台，同比增长7.32%，增幅高于全国3.1个百分点。其中销售新能源乘用车32.83万台，同比增长61.62%，增幅高于全国18.6个百分点。”张贺成说，为便利群众申报补贴，河北推广“服务代办制”，由代办员为群众一站式办理汽车以旧换新补贴申领。

在浙江，以旧换新活动有4500余家经营主体、500多万消费者参与。截至目前，浙江省累计使用国债专项资金64.26亿元，补贴政策直接带动消费超660亿元。“针对群众关心的资金兑现、品类拓展等问题，我们积极联动相关部门拿出务实举措，提高群众的获得感、幸福感、满意度。”浙江省商务厅总经济师朱军说，浙江省有关部门还利用微信公众号、抖音、新闻网站等平台，积极发布一图读懂、指引手册、补贴指南、咨询热线，及时回应群众关切，举办丰富多彩的以旧换新系列促消费活动，让消费者享受到实实在在的政策补贴。

“截至目前，广西累计参与消费品以旧换新突破百万人次，惠及百万家庭，带动交易额超百亿元。日均家电以旧换新申请量突破1万份。”广西壮族自治区商务厅副厅长朱雁玲举例说，工作流程上，建立商务、公安、税务、平台“线上线下核验”汽车补贴模式，保障购车补贴权益；工作机制上，实行家电补贴资金预拨付，建立家电以旧换新产品标准能级库，购买符合条件的家电即享受补贴；工作时间上，成立汽车补贴厅际联合会审组，补贴发放时间缩短一半以上。

四川省商务厅副厅长乔方说，在空调、电视机、冰箱等8大类产品基础上，四川结合本省产业特点和消费者需求，新增洗碗机、净水机、投影仪、空气净化器等8类产品，形成有效补充，有力助推贸产融合。“全省前后三批共遴选销售企业5637家，涵盖线上线下、城区乡镇。支持京东、苏宁易购、淘天、唯品会等线上平台参与。推动184家大企业垫资立减，增强消费者获得感，提升小企业补贴资金兑付效率。全省日均销量从活动开始的1750件提升到现在的5万件。”乔方说，针对小微企业垫资压力较大的问题，四川省有关部门正在优化流程，采取预拨核销资金，减轻中小微企业的垫资压力，消除企业后顾之忧，激发商户参与热情。

商务部消费促进司司长李刚说，推动消费品以旧换新既利当前又利长远，既利企业更惠民生。下一步，商务部将会同有关方面持续落实好既定政策措施，抢抓重要消费节点有利时机，全力以赴、真抓实干，推动消费品以旧换新取得更大成效。