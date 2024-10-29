秋天的红叶有哪些种类？

深秋时节，绚烂的红叶植物成为山林间的夺目景致。提起红叶，很多人首先会想到枫叶。其实，红叶植物种类十分丰富，“红叶家族”成员很多。

从分类学角度看，红叶植物大部分属于无患子目中的无患子科和漆树科，如无患子科槭属植物，包括元宝槭、鸡爪槭、细裂槭等。在秋季，它们以独特的叶片形状和绚丽的色彩，成为知名的红叶观赏树种。漆树科黄栌属黄栌的叶片在秋季变成艳红色，是北京香山等地红叶景观的主要组成部分。漆树科盐麸木属的火炬树、青麸杨、盐麸木等，叶片在秋季同样会变红，同时鲜红的果实如同小火炬或红灯笼挂在枝头，非常美观。

除了无患子目，其他分类单元中也有红叶植物。如壳斗科的蒙古栎、红槲栎及美国白栎等高大的彩叶树种，是北方秋季赏叶的优良树种；蕈树科枫香树属的枫香树，树干通直、树冠宽大，秋叶呈红色，是南方的红叶树种；大戟科乌桕属乌桕，叶片在秋季会变为红色或橙红色，同为南方常见红叶植物。此外，荚蒾科荚蒾属、木樨科梣属、山茱萸科山茱萸属、杜鹃花科越橘属、柿科柿属、千屈菜科紫薇属、蔷薇科李属和花楸属等也有“红叶家族”成员。

随着园艺技术不断发展，红叶植物新品种越来越多，它们不仅继承了野生物种的美丽色彩，还拥有更多样的特异性。近年来，我国园艺专家通过人工授粉、诱变育种、实生选育等技术，选育出许多观赏性更强的红叶新品种，以叶更红、观赏期更长的优良品种最为繁盛，如“丽红”元宝槭叶片在秋天呈现出明亮而艳丽的红色；“紫霞”黄栌当年生的叶片和枝条在整个生长季都呈紫红色。

此外，还有一些兼具斑斓色彩和美观株型的优良新品种。如“福禄紫枫”枫香树主干挺直，整个生长季叶片均呈紫红色，且适应性强，填补了国内常色叶高大乔木彩叶植物新品种选育的空白。

红叶植物装点着我们的生活，愿每一次与红叶的邂逅，都能收获喜悦。

（作者为中国科学院植物研究所工程师，本报记者施芳采访整理）

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 13 版）