国产榴莲的“科技范儿”

浓郁的果香，在空气中弥漫。生产线旁，技术员将今年最后一批反季节榴莲依次放进无损检测机，轻点按键，果实切面便呈现在屏幕上，成熟度、房数等一目了然，像是做了一场“全身体检”。

“这条生产线的检测准确率达到94%左右。”在海南三亚育才生态区，海南省优旗农业有限公司总经理杜百忠对榴莲规模化种植基地的“科技范儿”很是自豪。

中国是全球最大的榴莲进口国和消费国。尽管消费市场庞大，但由于地理位置、气候条件等限制，榴莲批量“国产化”迟迟未能实现。

海南能种出好吃的榴莲吗？2018年底，三亚开始了自己的尝试。

和农业打了多年交道的杜百忠和同事们分析：能种——三亚属于热带季风气候，光热条件好，农户房前屋后有榴莲开花结果的先例；但难种——榴莲“娇气”，喜欢冬暖夏凉，湿度要控制得当，对种植技术要求高，台风天、病虫害等都会对其生长造成不利影响。

实地到海南三亚、保亭、乐东一带考察，又拜访了海外同行和国内科研院所的专家后，三亚育才生态区8000亩的土地上，第一次长出了大片的榴莲树。

万事开头难。试种过程中，土壤、虫害、水肥等问题频出，第一年榴莲树死亡率超过40%。

“环境有短板，还得智慧农业来补齐。”杜百忠邀请海南省农业科学院、海南大学、中国农业大学、中国热带农业科学院专家共同参与，改造农业设施、实施精细化管理，为种植国产榴莲出谋划策。

土壤有机质缺失、酸碱度不达标，先改良种苗周边1立方米的土壤，再逐年向外扩大改良面积；先用滴灌，后改用微喷，高处供水不足，再改恒压微喷，电脑精准管控；在树体“幼年期”就控制挂果量，每棵树只留2到5个果，循序渐进……

在榴莲规模化种植基地，环境监测气象站、土壤墒情监测站、水肥一体化灌溉设施、虫情测报仪等智慧设备一应俱全。技术员田令娴熟地操控着植保无人机，他告诉记者，果园内的农事操作通过智慧农业系统实现了一键管理。

“不仅如此，它们还吃‘海鲜’呢！”专家介绍，海南不少企业和种植户用本地海杂鱼制作鱼蛋白肥料，让榴莲果肉更饱满、口感更细腻。

从种活到结果再到高品质产出，应用多项科技，成果实实在在：劳动生产率提高60%，水、肥、药等投入降低15%，成活率超过90%。

2023年，三亚约1400亩榴莲挂果，产量为50吨左右，成为首批规模化采收的国产榴莲；今年海南榴莲挂果面积约4000亩，产量约260吨——国产榴莲产业，正在探索中快速成长。

南京农业大学资源与环境科学学院副教授程琨介绍，目前海南一些榴莲种植区已开始采用生物质炭土壤改良技术，建立绿色低碳种植示范基地。“经过改良后，土壤将达到增加有机质含量、改良结构、提升保水保肥性能的效果，预计未来可降低超30%的碳排放量。”

在三亚今年举办的中国—东盟榴莲产业研讨会上，经过碳足迹核算，两家榴莲种植企业获得我国首批榴莲碳足迹标识认证证书。消费者看到标签，就知道一颗榴莲上市前排放了多少温室气体。

国产榴莲好吃吗？在最近举行的国产榴莲品鉴活动中，前来试吃的消费者反馈良好：“果肉外皮脆，内里香甜软糯，出乎意料！”据介绍，主打“树上熟”的国产榴莲，今年刚长到乒乓球大小就被订购一空。

当前，我国国产榴莲主要种植区位于海南三亚、保亭、乐东等地。2022年，海南正式出台行动方案，将榴莲作为省级重点培育的全产业链之一，在科研经费、人才引进、林地使用审批、气象信息等方面予以全方位支持，并加快拟定榴莲地方标准，推动品牌打造。

“预计到2026年，国产榴莲种植面积将达到10万亩。”杜百忠满怀期待，“数量多才能降价格，希望更多人能吃上好吃不贵的国产榴莲。”

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 07 版）