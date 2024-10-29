2024第十九届中国（博兴）国际厨具节开幕

盛事盈门，厨业大典。10月26日上午，2024第十九届中国（博兴）国际厨具节在兴福镇开幕。开幕式上，厨具节主题曲《中国厨都》发布，吉祥物“厨都小智”首次亮相，自动炒菜机、全自动咖啡线等多种商用厨具新品发布。开幕首日来自全国各地40余家业界商协会以及韩国、德国、日本、阿富汗等多个国家的境外嘉宾和客商齐聚，预计观展人次可达15万，达成意向交易额超100亿元。

开幕式上，博兴县委书记高志国致辞。他表示，商用厨具是博兴的主导产业、富民产业，博兴经济发展的脉搏始终与商用厨具产业休戚与共、同频共振。近年来，博兴在全省县级层面率先启动实施产业链“链长制”，持续打造“高效便捷、舒心暖心、办事不求人”的营商环境，在主导产业的支撑带动下，博兴县位列2024全国综合实力百强县市第78位，先后荣获全国自然资源节约集约示范县、全省共同富裕先行示范县、全省工业强县等称号。下一步，博兴县将始终秉持“让企业和企业家舒服”的理念，落实落细各项惠企暖企政策，以最优环境、最高礼遇，让企业家在博兴创业安心、发展顺心，催生更多新质生产力，培育更多厨具领军型企业。

全联厨具业商会终身主席、中国酒店用品协会名誉会长钟建民致辞。他表示，中国（博兴）国际厨具节为企业搭建了展示最新产品和技术的卓越平台，有力地促使企业在技术创新与产品升级的道路上不断迈进，进而推动整个厨具产业朝着高端化、智能化、绿色化的方向昂首前行。通过厨具节期间热烈的交流与深入的探讨，行业内的标准和规范得以持续完善和提升，企业在激烈的竞争中愈发注重产品质量和服务水平，从而显著提高了整个行业的标准和竞争力。

市人大常委会党组书记、主任马俊昀致辞。她表示，滨州市实体经济根基稳固，民营企业蓬勃发展。近年来，市委、市政府紧扣“山东走在前，滨州怎么办”，纵深推进黄河重大国家战略，坚定扛牢“走在前、挑大梁”的使命担当，突出“大开放、大改革、大发展”工作主线，全力推动滨州经济社会高质量发展。博兴县作为滨州市县域经济发展强县，其商用厨具和金属板材等产业在全国范围内占据领先地位，以兴福镇商用厨具为代表的厨具产业，已经蜕变成为具备集团化生产模式和产业化布局特征的产业发展典范区域，为全市经济发展作出了积极贡献。

本届厨具节由全联厨具业商会、山东省厨具协会主办，山东省总商会、山东省轻工纺织烟草工会、滨州市总工会指导，中国国际商会滨州商会支持，山东众联商务会展有限公司、中国农影一乡一品传播中心承办。

本届节会展出面积达到25万平方米，在原有A、B、D、E、中心街蓬区展示区基础上，新建C馆作为大型加工机械展厅，对所有展位进行统一规划设计搭建，打造更加专业、高效、具有吸引力的展会平台。展出展品包含数字化炉灶、电磁电热系列产品、烘烤设备、排烟系统等多个品类，来自河北、江苏、广东等20余个省（市）3000余家行业领军企业参展，展示行业核心技术及最新智能化产品。

厨具节期间，同步举行山东省首届厨具行业技能大赛颁奖仪式暨山东省厨具行业工匠学院揭牌仪式、全国商用燃气行业首批“CQC绿色工厂”认证证书颁发仪式、中外企业签约仪式、商用厨具产业高质量发展指数发布等活动。兴福镇以展会为平台，积极引导支持企业用好国际国内两个市场、两种资源，让更多参展商、采购商成为兴福镇厨具企业的投资商和贸易伙伴，进一步扩大兴福镇对外交往交流“朋友圈”。

据悉，中国（博兴）国际厨具节自2006年创办以来，已成功举办18届，旨在加强厨具行业交流与合作，提升品牌形象与知名度，构建更加稳定、畅通的产业链供应链，助力博兴智慧厨具走出去，带动招商引资、项目建设深入开展。现已成为厨具企业产品订货交易、科研成果推广、打响品牌的重要平台，进而助推行业高质量发展，为乡村产业振兴和共同富裕注入强劲动力。