直播预告：提升公立医院综合管理水平 推动公立医院高质量发展

为弘扬和推广全国各级医疗机构在医院建设和高质量发展中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民健康推出《院长谈》系列节目，邀请全国各地公立医院院长做客直播间，分享经验做法，共同助力公立医院高质量发展。

10月30号14:00-15:00，锦州医科大学附属第一医院院长郜玉忠将做客直播间，围绕提升公立医院综合管理水平等相关问题进行交流分享。

专家简介：

郜玉忠，锦州医科大学附属第一医院院长。任中华医学会骨科分会第十、十一届关节镜学组委员；中华医学会骨科分会第十一届委员会青年委员会骨质疏松学组委员；中国医师协会骨科医师分会关节镜学组委员；辽宁省医学会运动医疗分会副主任委员；辽宁省医学会骨质疏松与骨矿盐疾病学会副主任委员等。

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