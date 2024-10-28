 第四届“人民健康之星”科普行动走进重庆

为进一步加强慢病防治，提高居民健康素养，完善重点人群健康服务，10月24日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、万和药房连锁参与的第四届“人民健康之星”科普行动走进重庆市，为到场居民提供了包括知识科普、健康咨询、慢病检测在内的多项服务，助力构建慢病管理坚实防线。

第四届“人民健康之星”科普行动（重庆站）现场。

重庆大学附属人民医院主任医师蔡志友以《通心养心强心》为主题，从心血管疾病发病原因、表现特点等多个角度进行科普讲解，提倡健康生活方式，引导大众预防心血管疾病的发生。

中国抗衰老促进会理事张林以《通络养生八字经》为主题，带来了一场别开生面的科普讲座。他深入浅出地介绍了通络养生的理念、方法及其在健康维护、疾病预防与治疗中的应用，传递了未病先防、既病防变、病后防复的治未病思想，倡导全人群健康管理。

在现场，重庆市万和药房连锁有限公司总经理周娅介绍说：“公司始终坚持以专业力量守护大众健康，通过档案建立、健康咨询、用药指导、定期回访以及疾病教育科普五大方面为居民提供个性化和深层次的疾病管理服务，实现居民安全用药和慢病管理的闭环服务。”

以岭药业相关项目负责人王娇介绍了以“通络、养精、动形、静神”为核心的慢病防治理念。“以岭药业将以中医药文化为理论基石，通过科技创新推动中医药现代化发展，为助力健康中国建设贡献力量。”王娇说。

活动现场，以岭药业向万和药房捐赠了500本《通络护心脑》书籍，用于免费分发给周边居民，以帮助他们增加慢病防治知识。

在“健康达人分享”环节，三位健康达人分享了他们的健康管理经验和养生心得，实用新颖的表达赢得了现场观众的一致好评。同时，多位医疗专家也在现场为公众提供了一对一的健康咨询服务和颈动脉斑块检测等慢病筛查项目。

据悉，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人分享等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。