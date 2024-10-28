乳腺癌防治月：你关心的乳腺癌防治问题看这里

世界卫生组织将每年10月确定为乳腺癌防治月。乳腺癌是全球高发的恶性肿瘤，其发病率居女性恶性肿瘤首位，被称为“红颜杀手”。

乳腺癌有哪些高危因素，能否针对性预防？女性如何进行定期自我检查，有哪些筛查建议？新华社记者连线北京协和医院乳腺外科专家，解答广大女性的疑问。

一问：什么是乳腺癌，危害几何？

北京协和医院乳腺外科主任医师孙强：乳腺癌是指乳腺上皮细胞在多种致癌因子的作用下，发生增殖失控。疾病常表现为乳房肿块、乳头溢液、腋窝淋巴结肿大等症状，晚期可因癌细胞发生远处转移，出现多器官病变，直接威胁患者的生命。

根据国家癌症中心的最新统计，2022年中国乳腺癌新发病例数为35.72万例，在女性癌症中仅次于肺癌，占癌症新发病例数的15.6%。乳腺癌已成为威胁中国女性健康的最常见恶性肿瘤之一。

二问：乳腺癌有哪些高危因素，能否针对性预防？

北京协和医院乳腺外科主任周易冬：乳腺癌相关的危险因素可分为固有因素和可控因素。固有因素是与生俱来的危险因素，主要包括：乳腺癌家族史、月经初潮年龄早、绝经年龄晚等。

而可控因素包括：长期抽烟喝酒、高动物脂肪饮食、肥胖、睡眠不足、长期情绪不良等。长期服用含有雌激素的药物或保健品，也可能增加患病几率，如长期口服避孕药等。

实现针对性预防，建议做到“固有因素加强认知，可控因素加强干预”。

当家族中出现多位乳腺癌患者时，建议尽早开始乳腺定期检查。提倡健康的生活方式与行为模式，进一步降低个体风险，如保持健康体重，坚持锻炼，避免熬夜，舒缓心理压力，不抽烟、不酗酒等。这些措施可在一定程度上降低发病风险。

三问：女性如何进行定期自我检查，有哪些筛查建议？

周易冬：乳腺癌的早期发现对治疗和预后至关重要。就自检而言，建议最好在月经结束后7至10天自我检查，用中指和食指的指腹触摸整个乳房，轻轻地触摸皮肤下的任何肿块或变化。触诊后可以对照镜子，检查两个乳房是否有形状或轮廓的任何改变，包括乳头溢液、凹陷或乳房皮肤是否凹陷、水肿、发红等。

就筛查而言，建议40岁及以上女性要每年进行乳腺癌筛查，有高危因素的人群应提前至35岁甚至更早。

四问：什么是乳腺巨大肿瘤，能手术切除吗？

孙强：目前对于乳腺巨大肿瘤没有明确定义，但一般可将“直径5cm”作为“巨大”的起始门槛，对乳腺外观、生活质量、社会心理有较大影响。

乳腺巨大肿瘤分为良性和恶性。对于乳腺巨大良性肿瘤，外科手术需要兼顾完整切除和术后美观。对于乳腺巨大恶性肿瘤，外科医生需结合查体及影像学检查，评估判断是否可以进行手术。如果确为“不可手术”，应给予新辅助治疗；如果能够争取“可手术”，应尽量手术完整切除。

需要提醒的是，如发现乳腺出现肿瘤，要尽早到正规医院就诊，不可听信偏方，延误治疗，导致肿瘤长大。而对于已经有乳腺巨大肿瘤的患者，也不要感到绝望，仍有很大一部分可以通过手术进行治疗，并通过小切口手术、乳房再造等达到术后美观的效果。

五问：乳腺癌到底会不会“遗传”？

北京协和医院乳腺癌遗传咨询门诊副主任医师黄欣：乳腺癌发病机制十分复杂，遗传因素在其中扮演着相当关键的角色。众多科学研究表明，约5%至10%的乳腺癌病例与遗传因素有着密切联系。

其中，BRCA1和BRCA2这两个基因的突变，堪称是导致遗传性乳腺癌的“罪魁祸首”。一旦它们出现“故障”，即发生突变，癌细胞便有了可乘之机。

需要注意的是，基因检测具备高度的复杂性、严肃性，必须在尊重伦理的前提下进行，正确解读基因检测报告。基因突变的家系验证要在男女亲属中同时进行。通过科学的遗传咨询和生育管理，可以降低患癌风险，保护下一代的健康。（记者顾天成、徐鹏航、董瑞丰）