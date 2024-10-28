陪孩子“在行走中学习”

“研学热”悄然兴起，中小学研学游的市场规模一路攀升，2023年已达到千亿级别，全国研学实践教育基地超过1600个。

规模扩大，人们对研学产品的要求也进一步细化，“研学旅游指导师”这一新职业也应运而生。

2022年6月，人社部正式将“研学旅行指导师”纳入《中华人民共和国职业分类大典》（2024年6月更名为“研学旅游指导师”），将其定义为策划、制订、实施研学旅行方案，组织、指导开展研学体验活动的人员。近日，记者走近这一职业群体进行了解。

将教育与旅游“有机融合”

对于内蒙古自治区兴安盟人澈丽木格来说，这波“研学热”改变了她的生活。

自小在兴安盟牧区长大，澈丽木格2021年从旅游管理专业硕士毕业，希望留在旅游资源得天独厚的家乡。那时，研学市场快速扩张，至于前景，她心里也没有底。

直至2022年6月，“研学旅行指导师”被纳入新版国家职业分类大典，给研学从业者“打下一剂强心针”，澈丽木格才下定决心。不久后，她入职兴安职业技术学院管理服务系，成为一名持证的研学旅游指导师，也从事研学方向学生的指导培养。

“我们这边非常重视研学旅游，”她告诉记者，“但真正有相关专业资质的人又很少，所以特别需要人才。”

作为兴安盟本地唯一一所全日制高职院校，兴安职业技术学院与当地教育、旅游部门都建立了合作。研学游由各级教育局和中小学校牵头组织，职业院校负责提供具有专业资质的研学旅游指导师，并为课程的质量把关。

“作为职业院校，我们的课程包括理论和实践两部分。理论有研学课程设计、模拟导游等；实践方面，我们会结合本地旅游资源，带学生去当研学导师。”澈丽木格介绍，“要上手带研学团，学生们需有导游证，也必须考过研学旅游指导师证书。”

很多人可能好奇：“研学旅游指导师”和原有的导游、教师究竟有何不同？

某种程度上，研学旅游指导师可以看作导游和教师的结合，需要兼具二者的专业素质——既要合理安排行程中的交通、餐饮、住宿等，让学生“游”得好；又要掌握学科知识，根据孩子认知特点进行引导，让学生“学”得到。

但对兴安职业技术学院管理服务系书记赵丽君来说，想当好研学旅游指导师，“学问”又不止于此。

在她看来，研学虽以“游”为载体，却是以“学”为目的，因此需要更专业的课程设计。

用心守护“行走的课堂”

如何当好一名研学旅游指导师？澈丽木格告诉记者：“一要有扎实的专业教学知识，二要有广阔视野和多学科知识储备——因为孩子们会问各种各样的问题，三是应急救护能力。”

为了让孩子们有更好的体验，澈丽木格有意在研学课程中融入更多活动，比如听音乐、绘画、写日记，也通过小游戏、角色扮演等，升级课程的趣味性。“在阿尔山，我们会让学生扮演小护林员；在草原，就让他们扮一天小牧民。”

“相较灌输式的学习，研学游是‘在行走中学习’，当真正走进课本里出现过的地方，很多知识一下就豁然开朗了，你会学得更愉快、更轻松。”赵丽君说。

此外，“定制化”也是提升研学质量与体验的关键。针对不同背景、不同特点的学生，合格的研学旅游指导师会设计不同的研学课程，让“行走的课堂”尽量适应每种“步伐与节奏”。

澈丽木格举例，“周边农村牧区的孩子，他们对现代科技特别有兴趣，我们就会安排科技馆，让大家了解智慧生活、新能源、5G相关的知识。对于外地的、城市的孩子，就让他们更多体验草原牧区的生产生活方式。”

因为对牧区文化了如指掌，澈丽木格会把自己的生活经历融入课程设计。每次带研学团前，她会与学生一起走过家乡的土地，“踩点”筛选出适合体验的活动。在科尔沁草原上挤牛奶、喂小羊、捡牛粪、种稻米，在大兴安岭的林海中劈柈子、烧火炕、做桦树皮画……对外地和城里孩子来说，这样的研学游新鲜感满满。

给“优质研学”更多保障

入行近两年，澈丽木格感觉到身边的“研学热”仍在升温。

“同样是我们这儿的旺季（七八九月），今年每个月能比去年多出10个研学团。”热度居高的背后，是人们对优质研学游的需求只增不减。

记者留意到，虽然研学产品如雨后春笋不断涌现，但网络上有关研学的讨论中，家长们一边吐槽部分研学游“体验差”“同质化严重”“学不到东西”，一边互相分享着“如何识别优质研学产品”的诀窍与心得。

早在2016年发布的《研学旅行服务规范》就提出：“应至少为每个研学旅行团队配置一名研学旅行指导师”。2019年发布的《研学旅行指导师（中小学）专业标准》，又为研学旅行指导师的培养、准入、培训、考核等提供了更多依据。2024年6月，人社部将“研学旅行指导师”更名为“研学旅游指导师”，进一步厘清研学概念，让监管权责更明确。

那么，研学旅游指导师被正式认证为新职业，对从业者意味着什么？

“受重视的程度不一样了。”澈丽木格告诉记者，“我想让我们学生也抓住这个机会。”

据赵丽君介绍，兴安职业技术学院管理服务系研学方向的学生，95%来自内蒙古自治区下辖的12个盟市，毕业后大多留在本地从事研学相关工作。不单在内蒙古，伴随全国百余家高职院校开设“研学旅行管理与服务”专业，一批批具备专业资质、拥有实践经验、了解本地文化特色的研学旅游指导师，正进入研学市场。

“未来研学想要发展得更规范，‘持证上岗’是一种手段。”赵丽君对记者说。“除此之外，对优秀研学导师的待遇支持、更健全的职业规范，还有院校加强对人才的培养力度……这样‘多管齐下’，研学旅游指导师也会更有职业认同感。”