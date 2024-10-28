秋冬转换之际，如何守护健康

10月23日是二十四节气中的霜降。国家卫生健康委邀请专家介绍“时令节气与健康”有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，霜降是秋冬气候的转折点，也是阳气由收到藏的过渡期。秋冬季也是呼吸道传染性疾病的高发季节，要注意防寒保暖，加强体育锻炼，增强体质。

中国中医科学院西苑医院主任医师张晋说，民间素有“补冬不如补霜降”的说法。霜降时节，秋燥加了寒凉，此时要注意保暖，不宜再“秋冻”。在作息上，要早睡早起。在饮食上，要避免吃生冷的食物，尤其是凉拌菜。可以多吃一些润燥、温润的食物。例如，用梨、萝卜、陈皮和生姜一起煮水，可以温润和胃，润肺化燥。又如，用乌鸡加上党参、山药、枸杞煮汤，可以补肺补气、调理脾胃。

北京儿童医院主任医师王荃说，秋冬季节是儿童呼吸道感染性疾病的高发季节，支气管肺炎发病率也会上升。如果孩子得了支气管肺炎，多数情况下会发烧，以中高热为主，并伴有频繁咳嗽。一般情况下，病初主要是干咳，之后可能会有痰，还会出现呼吸急促，严重时还会出现精神差、口周青紫、喘憋、呼吸费力等情况。3个月以下的小婴儿，支气管肺炎症状比较不典型，常常不发烧或者只是低热，没有明显的咳嗽症状，只是呼吸急促费力，还可能有嗜睡、烦躁、吃奶不好、吐奶、呛奶等表现。如果孩子得了支气管肺炎，建议及时就医，尤其是早产儿和有基础病的孩子。居家护理一定要遵从医嘱服药，不要自行随意给孩子停药，或者随意增减药物剂量。不建议常规给孩子吃镇咳药物，但是如果咳嗽非常频繁，可以在医生的指导下吃；还可以通过做雾化、拍背等方法把痰液排出。

秋冬季节，多种传染病高发，一些地方诺如病毒感染增多。北京市疾病预防控制中心研究员张代涛说，诺如病毒感染是一种自限性疾病，感染病毒以后，通常以腹泻、腹痛、呕吐、恶心等症状为主。一般来说，普通人群感染诺如病毒，病情比较轻，2—3天后就会好转，但体质较弱的人群容易出现较重的症状。诺如病毒主要通过摄入被污染的食品或者水等途径进行传播，个人与家庭预防感染需要注意以下几点：保持良好的手卫生，饭前、便后、加工食物前应当用肥皂和流水正确规范洗手；注意个人饮食卫生，喝开水、吃熟食，蔬菜瓜果要彻底洗净；患病以后，患者要居家休息，至少休息到症状完全消失后3天，尽量不要与其他家庭成员近距离接触；做好居家环境的清洁消毒，定期开窗通风；保持健康的生活方式，做到规律作息、合理膳食、适量运动，增强身体对病毒的抵抗力。学校、幼儿园等人员密集的场所，要做好居室的日常规范消毒和通风，加强对人员健康监测，确保感染人员不带病上班上岗。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 12 版）