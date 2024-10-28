社区宝宝屋 缓解托育难

每天上午9点多，70多岁的蒋柏英都会把2岁半的孙子送到家对面的社区宝宝屋，腾出手来忙家务，中午前再接孙子回家。这样的生活已持续好几个月，蒋奶奶感觉身上的担子轻了不少：“老伴腿脚、视力都不好，我每天要做三顿饭。把孙子送来这里，有专业保育员照看，我们很放心。”

蒋奶奶赞不绝口的宝宝屋，位于上海市静安区江宁路街道社区党群服务中心，是上海市首批计时托、临时托的社区托育点。

2022年，上海市在江宁路街道启动社区宝宝屋试点建设。2023年1月1日，《上海市学前教育与托育服务条例》实施，明确“按照区域内常住人口和需求配置学前教育与托育服务设施”“社区托育服务和家庭科学育儿指导服务纳入十五分钟社区生活圈建设”等。截至今年7月底，静安区23个宝宝屋已覆盖全区街镇，全市60%的街镇设置了240家社区托育宝宝屋，提供约2.5万个托育名额，为1—3岁幼儿提供家门口的计时托、临时托服务。宝宝屋如何缓解托育难题？记者进行了采访。

多方协商，确定试点建设方案

“隔代带娃，最难的是给孙子找同伴，缺少和同龄人互动。”江宁路街道居民陈鸿说，社区有了宝宝屋以后，解决了这个问题。

“这里设施齐全，保育员很有经验。”跟随陈鸿，记者走进位于江宁路街道社区党群服务中心的宝宝屋。陈鸿向保育员仇梦璇出示前一天在“随申办”申请的宝宝屋预约码，仇梦璇确认后，为陈鸿的孙子做晨检。

晨检后，孩子跑向宝宝屋的活动区域：80多平方米的空间，放置软垫、矮凳和各式玩具，内有婴儿床、海洋球池和游戏区等。

“我们在前期调研和排摸中发现，社区约有900名0—3岁的幼童，父母大多是双职工。居民普遍反映，希望家附近能有托育点。”江宁路街道营商办主任王彬说。

静安区教育局学前教育科科长李融说，他们遇到的第一个困难是建设标准问题。“社区托育不能简单参照幼儿园和托幼机构的建设标准，比如幼儿园要求全封闭、在底楼，托幼机构要求至少360平方米，但大多数社区没有这样的场所。”

各方协商后，在确保安全的情况下，适当降低门槛，摸索出一套建设标准：嵌入在社区现有的公共服务设施内，允许在低楼层；要求宝宝屋的保育员有从业资质，不硬性要求运营的第三方机构有托幼机构资质；保育员与幼儿人数比例原则上不低于1∶5；等等。在安全、卫生、消防等方面，宝宝屋完全参照幼儿园标准，在主出入口、幼儿生活和活动等区域安装了视频安防系统，实时监控与区教育局安全中心联网，设置完整的日常流程、人员管理等制度。

创新升级，提供专业托育服务

截至7月底，江宁路街道社区党群服务中心的宝宝屋已提供社区托育服务7300多人次。

蒋奶奶说，孙子来宝宝屋后，学会了分享，也变得更加独立。

有7年从业经验的仇梦璇，原本在上海静安益乐宝托育服务有限公司旗下的幼儿园工作。2022年，该公司承接江宁路街道社区宝宝屋的运营后，仇梦璇被派过来工作。她说，比起幼儿园，宝宝屋虽然少了用餐、午休的环节，但专业育儿服务一样不少，比如每天一刻钟的小活动，含手指操、绘本阅读、认识五官小游戏等。

在社区托育领域尝鲜的静安区，不断创新“嵌入”宝宝屋的形式，有的建在幼儿园、商圈等场所。

全市首个建在商圈的社区托育点大宁国际宝宝屋，原本是一处100多平方米的公共儿童游乐设施。大宁路街道出资改造设施，区教育局协调辖区内的公办幼儿园赞助了部分设施和玩具。静安区一所民办幼儿园承接了大宁路街道两家宝宝屋的运营，引入专业设备和人员。

2023年起，静安区升级宝宝屋，在提供临时性托管的基础上，推出了宝宝屋2.0版。位于江宁路街道蒋家巷社区东海园小区的宝宝屋，原址是社区卫生站。通过设置客厅、厨房、卧室、盥洗台等，还原家庭环境，培养幼儿操作碗筷、辨认蔬果、整理内务等技能。

宝宝屋3.0版更加注重服务质量提升。静安区在公办幼儿园成立了15个科学幼儿指导站，各街道联合辖区内的指导站，定期在宝宝屋开设科学育儿课程和开展专家现场咨询。

定期巡查，不断完善管理方式

如何更加规范化、标准化、持续性地建设运营，成为宝宝屋下一步发展的重点。

目前，宝宝屋每年为每个孩子提供12次免费服务。12次后，可按公益价格继续享受服务。有些区已经试行超过次数后的公益性收费，静安区仍实行免费服务。每年，区财政划拨给街道宝宝屋专项运营经费，以政府购买服务的形式委托第三方机构运营。

今年4月，江宁路街道就宝宝屋收费问题，开了一次征询会议。家长们普遍表示，可以接受普惠性的收费。有的家长担心不收费的项目难以保证品质。王彬认为，宝宝屋定位为政府实施项目，就不应以营利为目的，普惠性收费是为了防止公共资源被无效占用。

然而，服务费用谁来收、怎么收等问题，仍需统一规定。大宁国际宝宝屋负责人周培培说，目前政府划拨的宝宝屋运营经费仅能覆盖人工成本和基本玩具设施更新，可能会影响专业机构投入的积极性和宝宝屋的持续健康发展。

宝宝屋的日常管理方式也是基层单位关心的事。江宁路街道建立了宝宝屋巡查制度，由街道社工负责，每个月保证一个点位不少于两次巡查。“巡查过程中能发现一些问题，便于及时监管整改，为幼儿提供更优质的托育服务。”王彬说。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 12 版）