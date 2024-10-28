不断“上新”的博物馆，有看头！

一大早，刚吃过饭，四川成都市民郑雅玲就赶往成都博物馆。

馆外观众排成长队，大家都是来看新展览的。从“目光交织——法兰西艺术院中法院士艺术特展”到“大器无量——谢无量的学艺人生”，再到“书怀无量——全国著名书家书谢无量诗书法展”，今年10月，成都博物馆三展齐开，国庆期间吸引观众近15万人次。“精致的雕塑、绚丽的油画、朴拙的书法，让我感受到艺术在不同文化中的和谐交融。”看过展览，郑雅玲直呼“大饱眼福”，当场表示要“二刷”。

一座博物馆如何走进百姓生活？怎样给市民带来文化获得感、幸福感？近日，记者深入成都博物馆探访。

市场化运营，推出高品质展览

要论四川热门打卡点，成都博物馆绝对榜上有名。40多家文博机构支持、珍贵文物占九成、超140万人次观展……馆内举办的“汉字中国——方正之间的中华文明”特展，吸引观众纷至沓来。

成都博物馆何以如此火热？2022年，成都市五部门联合出台了《成都博物馆深化体制机制改革实施方案》，根据不同博物馆的特点“量身定制”，为博物馆文化惠民提供政策机制保障。“通过构建事业单位、企业、志愿者和其他社会力量四方合作关系，我们探索了一条‘事业孵化产业，产业反哺事业’的新路。”成都博物馆馆长任舸说。

辛弃疾仅存的墨迹《去国帖》、陕西扶风庄白一号窖藏出土的史墙盘、藏于甘肃省镇原县博物馆的秦二十六年铜诏版……一场大展，两年筹备，225件关于汉字的文物汇聚成都博物馆。

成都博物馆策划研究部主任魏敏说，展览是连接历史和当下的桥梁。近年来，他们努力将中华优秀传统文化的内涵与年轻化的表现形式相结合，让中华优秀传统文化走进更多年轻观众心中。

在持续推出高品质公益展览的同时，成都博物馆也在积极探索社会化合作办展模式。2022年，“百年无极——意大利国家现当代美术馆藏艺术大师真迹展”吸引观众30万人次，展览收入近千万元。艺术爱好者张霓正是观众之一，开展第二天她就赶来，“展品丰富，性价比高，没想到在家门口也能看到梵高真迹。”

博物馆通过提供高质量文化供给，既能提升城市文化气质，还能增强观众黏性。“通过市场化方式举办展览，有助于吸引社会文化企业参与到高质量文化产品的培育中来，满足观众差异化、特色化的需求。”任舸介绍。

“风华万象——16—20世纪典藏珍品艺术展”吸引13万人打卡，围绕展览开发的文创产品达600余款；“寻踪美洲豹——墨西哥古代文明展”新展预告一经发出，观众纷纷留言“一定要来”。如今，通过优化策展人制度，“辉煌成都”“多彩文明”“艺术典藏”三大主题系列展览组成的“成博展览季”已成为成都博物馆的优质展览品牌。

互动式体验，“大文创”反哺文博发展

当文物遇见潮玩，会碰撞出什么样的火花？

在成都博物馆文创区内，缩小版的汉代陶说唱俑摆件、以馆藏青铜器和城市花卉为主题的“花与器”系列香氛、录写天府汉碑“蚕头燕尾”汉隶文字的纸品文具……各式各样的文创产品琳琅满目。

最吸睛的当数“镇水神兽希希”石犀盲盒。盲盒以镇馆之宝天府石犀为原型设计，赋予犀牛不同元素，憨萌可爱。随意拆开一个盲盒，也许会开出青花瓷纹样的“盖碗牛”，还可能出现“火锅牛”“芙蓉牛”。这套颇受游客喜爱的成都博物馆“爆款文创”，也是“这礼是成都”文创设计大赛的金奖作品。

5年前，为了激发创造活力，成都博物馆主办的“这礼是成都”文创设计大赛应运而生，面向全球征集作品。评选出的优秀作品，成都博物馆会与商家联名开发文创产品，构建起产学研一体化开发的文创产品生产链。“今年年初，第五届‘这礼是成都’文化创意产品设计大赛征稿消息发出后，收到了3200多份参赛作品。”成都博物馆文化创意与事业部工作人员李思钰介绍。

除盲盒外，90后插画师玉商还以石犀为基础，采用成都本地方言创作了石犀“闷墩儿”，将历史元素与城市文化有机结合，绘制出系列漫画作品。

“今年我们启动了‘闷墩儿绘本’项目，打算策划系列漫画绘本产品。天府石犀出土于2012年11月，我们计划将每年11月设为‘石犀月’。”李思钰说，这只石犀已成为成都博物馆最具辨识度的IP之一。2023年，成都博物馆完成了28个系列知识产权登记，研发文创产品1500余款，文创产品总销量105万余件，销售额超过3500万元。

深化文化体制机制改革，成都为博物馆的“造血”功能注入新活力。眼下，成都博物馆已将科研成果转化、IP授权、特临展运营和国有资产投资等相关收益按规定纳入预算统一管理，用于丰富公益文化服务、藏品征集、文创研发及相关人员绩效激励。“‘大文创’的相关收益，也能反哺馆内文物保护、藏品体系完善与策展活动，落实按贡献分配机制，更能激发创新热情。”任舸说。

社会性参与，博物馆与城市共同成长

“皮影戏是一种以兽皮或纸板做成的剪影来表演故事的民间戏剧……”周末，成都博物馆皮影展厅里，11岁的“红领巾小小宣讲员”范轶然面对观众，落落大方，将皮影戏的来龙去脉娓娓道来。

2017年，成都市少工委办公室与成都博物馆共同推出“红领巾小小宣讲员”常态化社教活动，不仅设置了专属的博物馆、展览及讲解礼仪培训课程，还为孩子们量身打造了讲解词。“红领巾宣讲员是志愿服务的一部分。”成都博物馆社教部副主任余靖说，“孩子们不仅能在学习中感受中华优秀传统文化的独特魅力，也能在服务公众的过程中感悟志愿精神。”

除讲解外，如果周末有空闲时间，范轶然还会参加成都博物馆的各种活动。为了创新社教实践，2020年9月，成都博物馆首创“周末儿童博物馆”。从历史民俗主题的“乐游天府”，到自然生态主题的“春天的约会”，再到艺术相关的“博物育美”……不同主题的活动让小朋友们在体验中加深对相关知识的理解。“今年暑期，我们举办了近80场‘周末儿童博物馆’活动，不少家庭几乎每周都来。”余靖介绍。

前阵子，在成都市成华区杉板桥社区，一场“这里是成都”主题活动吸引不少居民驻足。架好展板，摆上展陈，成都博物馆讲解员结合实物，将当地的文化知识娓娓道来。“住了这么多年，头一回知道东郊工业基地的那段历史。”社区居民李雪梅说，这样的活动既能丰富文化生活，还可以加深大家对历史知识的了解。

流动展览走出去，把博物馆“搬”到百姓家门口。通过展板讲解、专题讲座、互动手工等形式，“天府文化进社区”活动不断赢得社区居民好评。此外，成都博物馆还和成渝地区40余家文博单位联动，馆校合作，持续开展“巴蜀文化进校园”活动。

连接公众、持续赋能，成都博物馆正与城市同呼吸、共生长，徜徉其中，市民文化生活的获得感、幸福感也越来越足。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 11 版）