室内花卉绿植怎么选？实用小贴士请查收

花草悦目也悦心，在家中或办公室摆放鲜花、绿植可为心情增添一抹愉悦。无论是在花市挑选还是网上选购，为避免买到手后的花卉绿植出现“命不久矣”的窘境，这篇选购小贴士请查收。

人民优选来了——

本期指导专家：北京林业大学园林学院教授孙明