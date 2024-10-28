人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

人民优选来了

室内花卉绿植怎么选？实用小贴士请查收

陈子源

2024年10月28日08:45 来源：人民网

花草悦目也悦心，在家中或办公室摆放鲜花、绿植可为心情增添一抹愉悦。无论是在花市挑选还是网上选购，为避免买到手后的花卉绿植出现“命不久矣”的窘境，这篇选购小贴士请查收。

人民优选来了——

本期指导专家：北京林业大学园林学院教授孙明

(责编：罗知之、吕骞)




热门点击排行榜