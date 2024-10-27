徐州医科大学药学院：引领医药教育改革 培养高素质药学人才

近年来，徐州医科大学药学院积极响应新质生产力的发展要求及医药产业“仿转创”的迫切需求，针对生物医药研发、临床研究与管理等关键领域，积极采取前瞻性教育教学改革举措，旨在培养符合国家及行业需求的高素质服务型、应用型药学人才。

以学生为中心 铸就“药者仁心”

学院坚持以社会主义核心价值观为引领，紧密围绕“健康中国”战略和医药卫生事业对药学人才的迫切需求，积极构建“专业思政—课程群思政—课程思政”的立体化“大思政”教育格局。秉持“慧心研药以求精、匠心制药以守质、仁心用药以惠民”专业核心价值理念，推动引领以岗位胜任力为核心的教育教学改革。促进专业教育与创新创业、科研训练深度融合，精准实现人才培养目标。同时，学院坚持以培养“下得去基层、用得好知识、担得起重任”的高素质药学人才为己任，积极构建以高校为主导的多方协同育人体系，培养学生“敢为人先”的创新精神、“精益求精”的工匠精神和“药者仁心”的责任担当。

校内外融合 引领课程改革

学院坚持以国家级一流本科课程建设为引领，充分发挥校企协同育人“双主体”优势，以创新链和产业链为导向，深度解构、重构专业知识体系，系统升级专业课程知识技能体系。创新性构建“人文思政教育与专业教育相融合”“医学与药学相贯通”的双融合理论教学体系，助力学生树立正确的价值观、更新知识结构，为培养适应“健康中国”战略需求、“懂医精药”应用型药学服务人才奠定坚实基础。紧密结合生物医药产业发展趋势和社会药学服务人才需求，建设“生物药学”“药学服务”特色课程模块，打造一批产教融合一流课程，积极提升学生的实践能力。

学院秉持创新驱动理念，与国际紧密接轨，重点聚焦产业发展前沿。为提升新药研发领域高素质人才培养质量，创新实施“校—医—企”三方联动机制，共同推出“药物临床试验研究与管理”微专业，在加速新药自主研发进程、提升临床研究综合质量、弥补新药创制领域人才缺口方面发挥了积极作用。

“三进阶训练” 推进教育改革

学院坚持以“强用”为目标，从顶层设计、教学内容、实践体系和创新创业教育等方面一体化推进教育教学改革。坚持“校企联合、产业对接、知行耦合”原则，共同开展专业建设；引导行业、企业深度参与课程建设，确保课程内容紧跟市场脉搏、紧贴产业前沿需求，实现教育与产业的无缝对接和科学匹配。

围绕医学、药学、药学服务等支撑实践体系的基本要素，学院按照“同阶交替、跨阶递进”原则，将实践内容优化重组。横向上，实现同一阶段的医学、药学、药学服务实践交替穿插、左右衔接；纵向上，实现不同阶段的同类实践课程递进强化、上下呼应。学院构建以“学生为中心”的“三元螺旋进阶”实践教学体系和“学生为中心、岗位胜任力为核心”的实践能力评价标准，为学生提供长期性、周期性、个性化学习指导与服务，全面开放实验室与实践平台，鼓励学生深入实验室及产业进行科研与实践训练，提升学生的创新意识和实践能力。

“四维协同” 共筑育人新生态

在促进“教研医产”深度融合进程中，学院紧密围绕“高校—医院—企业—地方”协同创新架构，推动学科链、创新链与产业链协同发展，与江苏省内外众多知名药企携手，共创“校、医、企、地”“四维协同”育人新机制。推动“校、医、企、地”共同策划并完善实践实训课程改革体系，成功搭建一系列功能集成、资源共享、开放度高、运作流畅的产教融合创新创业训练平台。同时与企业、医院通力合作，共建专业协同育人平台，精心打造集社会实践、科技研发、学生创新创业、实习实训及就业服务于一体的多元化实践基地。学院将专业教育融入“产业生态圈”，为地方经济蓬勃发展注入新活力。

面向未来，徐州医科大学药学院将继续深化教育教学改革，创新人才培养模式，为医药行业输送更多高素质药学专业人才。