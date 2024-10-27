国家卫健委发布《老年听力健康核心信息》

听力健康是保障身体健康、生活质量和社会参与的重要基础。维护老年听力健康，能预防和减缓老年听力损失的发生，降低老年痴呆、焦虑抑郁和跌倒等风险，提升老年人的幸福感、获得感、安全感。

为推动实施老年听力健康促进行动，预防和减缓老年听力损失的发生，切实增强老年人的健康获得感，国家卫健委组织编写了《老年听力健康核心信息》，给出10个具体提示，如远离噪声环境、科学使用耳机、合理使用药物、定期检测听力等。

核心信息具体内容如下：

1.远离噪声环境。避免近距离或长时间处于噪声环境。在噪声环境下应佩戴防护耳罩、耳塞或用手紧捂双耳尽快离开。

2.科学使用耳机。选择佩戴舒适、音量可调的耳机。避免长时间佩戴耳机，每隔1小时休息一次。耳机音量以“能听到”为合适音量。

3.注意耳部卫生。尽可能保持耳道干燥。尽量少掏耳朵，出现耳道堵塞等问题，应及时到医院处理。

4.合理使用药物。在医师指导下使用药物，并定期评估药物使用对听力的影响，必要时请医师或药师调整用药种类和数量。

5.定期检测听力。每年尽可能做一次听力检查。

6.及时看病就医。突然出现听力下降、耳鸣、耳痛、耳闷等症状应立即就诊。经常出现说话打岔、需要别人重复所说的话、调高电视或手机音量等情况时，应及时就医。

7.尽早助听干预。对于存在听力损失并影响日常交流的老年人，应尽早进行规范的助听器验配或人工耳蜗植入等干预，辅以听力康复训练并定期跟踪复查。

8.改善交流方式。尽量在安静明亮的环境中与听力损失的老年人交流，注意放慢语速、简化语言，不遮挡面部，可辅助使用手势等肢体语言。

9.营造适听环境。创造听力损失老年人无障碍家庭环境，如安装可视门铃、震动报警器等，以提升老年人的生活质量和安全感。

10.关爱听障老人。家人和照护者要帮助老年人丰富日常生活，增加对话交流，鼓励社交参与，缓解老年人孤独感，延缓认知功能下降。（记者 雷妍）