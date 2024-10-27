钟南山：从关注疾病的治疗到预防 这是非常大的观念转变

“过去几十年，我和我的同仁们一起为全民呼吸健康而努力。近期，我们很高兴地看到慢阻肺病列入了国家基本公共卫生服务目录。”中国工程院院士钟南山26日表示：“从关注疾病的治疗到关注预防，早诊早治，这是一个非常大的观念的转变。”

2024青岛呼吸产业大会暨第二十三届呼吸周在青岛举行，汇聚超90位肺健康领域专家、学者、企业代表线上线下与会。钟南山通过线上形式在上述大会上致辞，他希望通过业内同仁们之间的充分交流，为呼吸医学的进步贡献智慧和力量。

慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺病)具有“三高三低”的特征，即高发病率、高死亡率、高社会经济负担，低知晓率、低诊断率、低规范治疗率。早期筛查、诊断、治疗是防治慢阻肺病的关键。然而，由于早期症状不明显，许多患者未能及时确诊，错过了最佳治疗时机，给社会和家庭带来了沉重的负担。

随着老龄化进程加快，慢阻肺病等呼吸慢性疾病的防控形势愈加严峻。慢阻肺病纳入国家基本公卫的服务内容明确提出对已确诊的慢阻肺病患者提供随访服务。一经确诊，各地基层医疗卫生机构将为慢阻肺病患者建立健康档案，并分类开展定期随访，免费提供随访指导、追踪病情、常规检查等健康服务，做好慢阻肺病的早期管理。

创新是推动医疗行业发展的不竭动力。近年来，随着数字化诊疗、药械、介入治疗等创新方案的应用，我国呼吸疾病的诊疗水平提升，患者的生活质量明显改善。2024年，呼吸健康领域迎来一系列重要突破，尤其是在重度哮喘生物靶向精准治疗方面，患者病情改善的希望大幅提升；同时，肺癌领域的多项最新研究成果和创新治疗方案，也为患者提供了更多选择和新的希望。（记者 蔡敏婕）