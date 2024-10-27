安全用药守护健康 这些常识你知道吗？

硝苯地平控释片是一种用于治疗高血压等疾病的药物。不过，就在近日，一位女士在服药后却出现血压骤降甚至昏迷的情况。这样的情况是如何引发的？在日常用药中还有哪些需要注意的常识呢？一起来跟随记者的镜头去一探究竟。

记者向我们展示了三种硝苯地平不同剂型的药片，普通药片每片10毫克，缓释药片每片的剂量是20毫克，控释片每片的剂量是30毫克，尤其在它的外包装上，我们注意到还有这样一行警示用语：请勿咬、嚼、掰断药片。

据了解，出现血压骤降甚至昏迷的这位女士，在服用硝苯地平控释片时，采取了将药片先掰开然后再服用的方式，而这恰恰与包装上的警示用语相违背。那么，这款药物为什么不能掰开服用呢？记者了解到，普通药片的药物起效、吸收和消失的速度通常在4—6小时左右，患者24小时内需要服药3次；而控释片可以恒速释放药量，它的药量是普通药片的3倍，患者一天仅需服用一次，药效在体内恒速释放24小时左右。

北京大学第三医院药学部主任药师刘芳解释称：“我们可以把它想象成是一个水箱，水箱上面安了一个水龙头，我们把水龙头打开，然后这个药物就可以缓慢恒速释放，但是如果说我们把这个药物的制剂给破坏了，就相当于把水箱一下给它整个切开破坏掉了，水一下全部释放出来，相当于一天的用量一下子全部吸收入血，所以会使得患者的血压急剧降低，造成不良反应。”

此外，还要了解不同药物的服用时间和先后顺序，否则可能影响药物疗效，甚至引起不良反应。

北京大学第三医院药学部主管药师刘颖称：“比如说像早上应该有激素这类的、抗抑郁药以及降压药，一般都是晨服，像晚上服用的像降脂药以及抗过敏药、助眠药，一般都是需要晚上服用。”

同时，在服药期间，患者也要注意药品的储存。例如，像胰岛素等一些生物制剂不用的时候要冷藏，但一旦开始使用，就应该放在室温下。除了温度以外，还有一些药品需要避光保存。

北京大学第三医院药学部主管药师孙正圆介绍：“一般保存在棕色瓶子中的药品都是需要避光保存的，硝酸甘油除了需要避光保存，它对温度和湿度的要求也比较高，这个药品需要密闭保存，也不能贴身保存在衣兜里面，因为这个药品需要20摄氏度以下保存，温度过高之后它容易失活，就会影响药品疗效。”