“看人口袋瘪，就不给人瞧病，这是哪门子道理！”儿时听到的祖父的一席话，安徽医科大学第一附属医院医生郭泽至今仍清晰记得。“人，总要在土地上留点啥。”祖父作为“赤脚医生”，背着药箱走村入户的佝偻背影，感召着郭泽毅然踏上行医之路，并主动报名成为安徽省青年卫生志愿者，赴安徽省太湖县参与医疗帮扶。“要做得大手术，也要下得真基层。”郭泽告诉记者。

自1999年以来，安徽从省直、市直三级医院招募38期共2867名青年卫生志愿者，赴425个基层卫生单位开展驻点服务，累计实施手术4.3万例，门诊、义诊、巡诊108.2万次，惠及群众630万人次。

“老人紧紧拉着我的手，含着泪道谢‘伢子，你们救了我的命！’”23年前那双手的温度，第2期青年卫生志愿者、安徽中医药大学第一附属医院骨伤科副主任医师盛炎炎记忆犹新。

“大半夜，村民们抬着一位被水泥柱砸伤腹部的老人，闯进我驻点的安徽潜山黄铺卫生院。”盛炎炎回忆，“检查下来是外伤性肠穿孔，当时卫生院条件有限，我建议老人转到县医院手术。”

谁知一听要转院，老人瞬间情绪崩溃：“我没儿没女，没钱去县里治，实在治不了还给我抬回去。”盛炎炎说：“我们与院长商量后，当即拍板在卫生院手术。”顶着巨大压力，志愿者们齐心协力，最终成功让老人转危为安，而且仅花费不到400元。

泪与笑，见证着飞扬的青春。第27期青年卫生志愿者、安徽省宿州市立医院介入科医生芦亚楠对此也很有感触：“当时挨家挨户走访时，我们遇到了一位乳腺癌患者，她手术后因为种种原因一直没有复诊，且合并多种基础病，情况很差。”

芦亚楠和同行志愿者对患者病情进行了全面评估，制订了一套完善可行的治疗方案，一一写清日常生活注意事项、用药剂量、需在当地卫生院复诊的项目等等，还留下了联系电话随时保持沟通。“大姐，有事你随时给俺打电话，俺都在。”芦亚楠告诉患者。“当时，患者满眼是泪，驻点结束那天，她特地赶来送我们，拉着我的手送了好远。”说着说着，芦亚楠的双眼也不禁噙满泪花。

从治病到预防，志愿者们的救治理念不断更新。“在驻点诊疗工作之余，我们跑遍了所有村庄，走村入户送医送药，还向村民宣传卫生健康知识。”郭泽说，“在基层，我们既是工作队，也是宣传队。”

“接诊过程中，我发现基层用药和诊疗方案都有不太规范的地方。”为此，第35期青年卫生志愿者、安徽医科大学第二附属医院医生张晶晶先后组织了6次专题讲座、制作了15个专题手册。“我当时整理了200多页的《基层常见疾病合理用药指南合集》，针对支气管肺炎、冠心病等28种疾病进行用药指导，最后成了卫生院医护人员人手一本的用药‘宝典’。”谈及帮扶经历，张晶晶成就感满满。

“25年来，安徽青年卫生志愿者项目坚持‘把服务送到群众家门口’工作导向，持续推动优质医疗资源下沉、满足基层群众健康需求，他们都是好样的！”共青团安徽省委书记陈明生说。（记者 丁一鸣 常河）