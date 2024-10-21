《肥胖症诊疗指南（2024年版）》发布

新华社北京10月20日电（记者顾天成、董瑞丰）明确肥胖症的定义、诊断标准、分型、分期及相关疾病；规范我国肥胖症临床诊疗路径，提高医疗机构肥胖症诊疗同质化水平……近日，国家卫生健康委发布《肥胖症诊疗指南（2024年版）》，指导进一步提高我国肥胖症诊疗规范化水平。

近年来，我国超重和肥胖人群的患病率呈持续上升趋势。作为慢性疾病中的独立病种及多种慢性疾病的重要致病因素，肥胖症的诊疗引发公众广泛关注。

“作为首部由国家卫生健康委发布的肥胖症诊疗权威指南，指南强调循证医学与多学科合作，为肥胖症临床诊疗提供科学、规范、同质化的指导路径。”指南编写委员会主任委员、北京友谊医院副院长张忠涛介绍，指南对肥胖症临床营养、药物治疗、手术治疗、行为心理干预、运动干预等领域予以详细指导和规范，保障医疗质量安全，维护患者健康权益。

如何诊断肥胖症，哪种程度需要医疗干预？指南对此明确，肥胖症的诊断标准包括基于体质指数、体型特征、体脂比和儿童青少年肥胖症诊断标准四类。其中，在我国成年人群中，BMI（体质指数）达到或超过28kg/㎡（体重除以身高的平方）为肥胖症。

指南编写委员会主任委员、北京大学人民医院内分泌科主任纪立农介绍，为指导临床诊疗，指南对肥胖症的程度进一步精细化分级，包括轻度、中度、重度、极重度，并结合是否有肥胖症相关疾病，有针对性地治疗，临床实践能够在指南中找到对应的、符合循证医学的治疗方案。

专家强调，多数超重肥胖是不良生活方式所导致的，根本的解决方法是要坚持健康的生活方式，包括通过合理饮食、适当运动来使体重控制在健康范围内。肥胖症的临床治疗，无论采取何种办法，治疗基础都是患者行为改变，只有自己的行为改变了，发挥自身主观能动性，防治效果才会最大化。