秋季如何食补养生（民生服务港）

秋季气候日渐干燥，温度也不断下降。秋季应当如何食补养生？饮食要注意哪些方面？

“秋季气候干燥，人体易出现咽干、口燥、皮肤干燥等症状。”北京中医药大学东方医院营养科主治医师魏帼说，中医养生讲究顺应自然，秋季养生应以“收”为主，重点在于养肺润燥、调理脾胃，适当增加一些清润性质和入肺经的食物可以帮助预防“秋燥”，养护肺脏。例如，可多食用白萝卜、大部分绿色蔬菜、水果以及菱角、薏苡仁等具有凉润特性的食物。具体如何选用，需要根据个人体质及外界气候的寒热情况而定。

专家表示，在使用食补的方法进行秋季养生之前，还需要调理脾胃。只有脾胃的运化功能正常，才能保证吃进去的食物更好地被消化吸收。

如何兼顾调理脾胃和预防秋燥？魏帼表示，不能只关注吃什么，还要关注怎么吃。首先，要少量多次进食。利用口腔牙齿的咀嚼功能，细嚼慢咽，能够减轻胃肠的消化负担。其次，要选择合理的烹调方式，最大限度保留食物中的营养成分。大多数食物经过蒸煮后，会更容易被人体吸收。急火快炒蔬菜可能更符合大部分人群的饮食习惯，牙口不好或者脾胃功能较弱的人群，可以将蔬菜切碎一些，更有利于消化吸收。

秋季食补应根据个人体质和需求，合理调整饮食结构，以达到养生保健的目的。在享受美食的同时，也要注意保持饮食的平衡和多样性，让身体在这个季节里得到充分的滋养和调养。

《 人民日报 》（ 2024年10月25日 19 版）