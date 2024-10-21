你的血压可能一直量错了

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量血压可能是所有身体检查中最普通且常见的一环。但你有没有想过，你量的血压值，可能并不准确。

而造成差错的原因仅在于：你手臂的位置不正确。

现在，美国约翰斯·霍普金斯医学院研究人员领导的一项研究称，血压筛查期间常用的患者手臂定位方式可能会大大高估测试结果，导致高血压误诊。研究成果发表在近日出版的《JAMA内科学》杂志上。

在美国心脏协会最新版的临床实践指南中，强调了准确测量的几个关键步骤，包括合适的袖带尺寸、背部支撑、双脚平放在地板上且双腿不交叉。其中可调节血压袖带的中间位置位于支撑在书桌或桌子上的手臂的心脏中部水平。

尽管有这些建议，但我们都知道，测量血压时，患者手臂没有任何支撑或支撑不足的情况很常见。临床医生可能会握住患者手臂，或者患者会将手臂放在膝盖上。

为了确定这种情况的干扰，研究人员招募了133名成年参与者，年龄从18岁到80岁不等。根据参与者坐姿和手臂位置的顺序不同，研究人员将他们随机分成6个组。测量是在上午9点到下午6点之间的一次访问中进行的。在测量血压之前，所有参与者首先排空膀胱，然后步行2分钟，以模拟典型的临床场景，即人们在筛查前走进诊所或办公室。然后，他们进行了5分钟的坐姿休息，背部和脚部得到支撑。每个人都佩戴根据其上臂尺寸选择的血压袖带，用数字血压计每隔30秒进行3组3次测量。

经过一系列比较，结果显示，采用现实中经常使用的手臂姿势（手臂放在膝盖上或无支撑地放在身体一侧）时，测得的血压明显高于手臂放在桌子上（标准推荐手臂姿势）。

具体来说，将手臂放在膝盖上会使收缩压高估3.9毫米汞柱，舒张压高估4.0毫米汞柱；侧边没有支撑的手臂会使收缩压高估6.5毫米汞柱，舒张压高估4.4毫米汞柱。如果一直用没有支撑的手臂测量，会让血压高估6.5毫米汞柱，那么收缩压可能在123—130毫米汞柱之间，或者在133—140毫米汞柱之间，这被认为是非正常的血压值。

这一研究结果可能仅适用于自动血压计的筛查，不适用于使用其他血压计获得的读数。但必须注意的是，即使是小小测量，临床医生也要更加关注实践指南，以免给患者增加不必要的心理负担甚至误诊。