中医夜市如何从爆红走向长红

近段时间，不少地方办起了中医夜市，涵盖问诊、开方、针灸、推拿、养生、保健、膳食、文化推广等诸多活动，吸引了不少年轻人。在中医夜市上把把脉，扎扎针，买一个香囊，喝一杯茶饮，成了年轻人夜生活的新选择。各大中医夜市的受欢迎程度，都可以用“游人如织”来形容。“每天问诊200多人，多一半是年轻人。”北京市丰台中西医结合医院中医专病门诊主任焦志宏医生表示，“年轻人白天可能因为工作没有太多时间去医院检查，又希望了解自己的身体状况，所以晚上来夜市咨询问诊。”（10月21日《北京青年报》）

中医开夜市，好处有很多。在时间上，此举打破了医院作息时间的条条框框，让平时忙于上班的人，可以借助逛夜市的机会看病。在交流方式上，中医夜市的环境相对轻松，来此看病的人与医生面对面时，会少一些拘束，多一些轻松。从服务方式上，逛中医夜市的人在此能品、能看，还能玩，更能治病和养生，服务内容十分丰富。从实际效果看，除了治疗或咨询，通过中医夜市，年轻人还有机会了解更多中医药文化与知识。这里既是中医诊疗的好场所，也是中医理念的重要宣传阵地。

其实，中医夜市火热，仅是中医走红的一个缩影。除了中医夜市，多地推出的“中医一条街”等涵盖中医要素的商业圈，也呈现出人头攒动的景象。中医馆成为养生好去处，正骨推拿科被年轻人抢占，中药房配酸梅汤持续受到追捧，中医糕点成为网红食品。草药香代替烧烤味，八段锦代替广场舞，到中医院去喝下午茶等，无不说明中医的群众路线走得很实很隐，并赢得了民众的广泛认可。

中医刮起亲民风，既是中医的传统，也是中医的优势。中医药理论源于生活实践，发展和壮大也与老百姓的生活紧密相关。这一理论是人们长期对日常生活生命现象和自然现象的观察和总结。中医望闻问切等具体的诊疗方法等，大都来源于生活，非常适合在日常生活中加以运用和推广。在此背景下，中医夜市广受追捧也就不足为奇。可以预见，中医药的未来，仍然离不开生活这个肥沃的土壤，中医与生活的联系势必越来越紧密。

不过，中医夜市在受到热捧的同时，也要注意加强对医生资质的审核，尤其要防范假医生在夜市门店和摊位浑水摸鱼。中医夜市在借助生活夜市管理方式的同时，还要严格遵循医学相关法规，严格做好资质审查与细节监管。

中医要生活化，但生活化项目不能侵入专业化领域，两者要做好区分。当前，在中医养生保健服务中，经常会看见一些生活服务机构开展诊疗活动，比如一些提供采耳服务的机构越界开展耳病诊疗项目。对此要严格遵循《中医养生保健服务规范（试行）》的规定，严格禁止提供中医养生保健服务的机构及其人员使用针刺、瘢痕灸、发泡灸、牵引、扳法、中医微创类技术、中药灌洗肠以及其他具有创伤性、侵入性或者危险性的技术方法，让相关执法监督更加规范有序。

多地中医夜市持续走红令人欣喜，不过要想做到持续红火，就要对监管的难点和细节多加思考，降低风险。只有筑牢依法行医的底线，才能做到趋利避害，让中医夜市健康、平稳地发展，为民众提供更加优质、便捷的中医药诊疗与养生保健服务。