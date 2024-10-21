孩子做错事家长该怎么办？

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我儿子今年8岁，比较调皮，经常犯错。比较头疼的是，每次教训了他之后，他还会经常犯类似的错误，而且会顶嘴，越来越叛逆。请问面对孩子犯错，家长该如何做？

专家观点

北京市朝阳区白家庄小学朝外校区德育主管张贝迪：孩子犯错，在生活中颇为常见，如何科学处理才能促进孩子更好成长，父母要理清几个问题。

首先是孩子为什么会“犯错”。教育是要让每个孩子从“生物人”走向“社会人”，是不断促进孩子社会化的过程。孩子的成长其实就是充满天性的个体不断探索世界的过程。既然是探索，就可能做对，也可能做错，所以犯错不可怕，它其实是成长的契机。其次，犯错的背后可能也存在着情感需求。很多时候，孩子们犯的不是错，而是自己的渴望与祈求，是自己的恐惧与不安。只是由于年龄的缘故，他们还没有足够的判断力去评判一件事情的好坏，更不知道自己犯错会带来怎样的后果。作为父母，不应只看见孩子犯错的事实，更应该关注孩子犯错背后的情感需求。很多时候，孩子犯了错误不愿承认，不敢把事情告诉家长，这种表现一定源于过去的教养方式，源于他初步形成的“社交认知”。孩子对待错误的心态，折射出的是原生家庭教养方式。

家长对于犯错的处理，彰显了家长不同的教育智慧。有了以上认知，相信家长会作出如下选择：

一要给予情感支持。耐心倾听，给孩子信任与温暖。家长应以平等尊重的态度面对错误，宽容能给孩子提供回归理性的空间和情绪保障，让孩子勇敢地面对自己的错误。所以父母首先要做的就是给予孩子情感上的回应，让孩子知道，即使自己做错了事，父母也仍然是爱自己的。当父母发自内心地相信、认同孩子，孩子才会在这种正向反馈中，朝着越来越好的方向发展。

二是对犯错的孩子，父母要关怀体贴，全程指引，提供成长空间。如果孩子不小心打破了邻居的某些物品，家长首先关心孩子是否受伤，倾听孩子对事情的解释与解决方法，然后带孩子一起清理现场，给邻居道歉并协商赔偿方案。在父母的这种陪伴与指导下，孩子会有更强的抗挫力，也更能解决问题。

三是要教导孩子承担后果，强化担当，培养责任意识。孩子犯了错，不应该对孩子进行过多指责或抱怨，而应让孩子直接承受错误造成的后果。比如，当孩子故意弄坏了玩具时，家长不要着急帮忙修好，而是先让孩子感受失去玩具之后的不愉快。用“自然惩罚”来强化孩子的犯错经验，孩子就会牢记教训，告诉自己下次要小心。文/本报记者 张月朦