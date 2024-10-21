警惕“烟卡”游戏背后的隐患 如何帮助孩子远离“烟卡”？

近段时间，“烟卡”在中小学生群体中风靡。“烟卡”是指由废弃烟盒剪下来的烟标，折叠成纸牌大小制作而成的方形卡片，因其花色丰富、需精心收集，目前已经成为当下小学生们游戏新宠。孩子们将其放在地上轮流拍，谁能将对方的“烟卡”拍翻面，就能赢得对方的“烟卡”。根据香烟价格和市场流通程度，“烟卡”还被分为不同等级。

清华大学第一附属医院临床心理科主任王健在接受采访时表示，看似简单的“烟卡”游戏背后，隐藏着诸多不容忽视的危害。孩子们在街道、垃圾桶等地方寻找烟盒，趴在地面上拍卡，都极易受到细菌感染，存在极大的安全卫生问题。不仅如此，长期接触和收藏烟盒，会增加孩子对香烟的好奇心和尝试吸烟的概率，同时烟盒上残留的味道不亚于二手烟，可能会让孩子染上烟瘾。更为重要的是，“烟卡”作为一种带有游戏性质的物品，因其收集性和稀缺性，可能会诱发青少年的攀比心理，甚至是赌博行为，继而影响他们的消费观念、行为方式、身心健康和未来发展。

为什么孩子会沉迷于“烟卡”游戏？王健解释道，儿童青少年天然对新鲜事物充满好奇，“烟卡”作为一种新的、特殊的收集品，容易激发他们的好奇心。此外，为了融入同伴群体、避免被排斥，他们会积极地参与“烟卡”游戏，得到同伴的认同。另外，拥有稀有或特殊的“烟卡”也能帮助孩子们在同伴中获得更多的认可和尊重，占据社交话语权。

王健认为，未来还可能会出现各种各样的游戏道具，这些道具的灵感大多来源于成人世界，因此需要对儿童青少年进行正面引导。她建议，父母应以身作则，避免在孩子面前吸烟，或将“烟卡”或废弃烟盒随意放置在家中，以免激发孩子的好奇心。及时了解孩子在校内外的动态，帮助他们树立健康的生活态度和正确的价值观，提高抵御诱惑的能力。如果发现孩子对“烟卡”产生兴趣，应及时与孩子沟通，并引导他们认识其潜在危害，帮助孩子找到同等既适合课间短时间里玩耍，又是孩子们感兴趣的替代游戏，鼓励孩子们更多参与有益身心健康的课外活动。