科技产品让养老变“享老”

民政部、全国老龄办10月11日发布的《2023年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2023年底，我国60周岁及以上老年人口超2.96亿，占总人口的21.1%。随着我国老龄化程度加深，社会对老年人医疗护理和长期照护的需求十分迫切。

日前，2024天津国际银发经济博览会举行。会上亮相的各类智能养老产品让参观者应接不暇。AI交互智能终端、智能机器人、助眠沙发……一大批运用物联网、虚拟现实及人工智能等新一代信息技术的科技产品，让老年人也能拥抱智慧生活，养老变“享老”的温暖图景正在徐徐展开。

AI交互智能终端：

变换身份提供情绪价值

在这次博览会上，天津白马星球智能科技有限公司展出了一款专门为老年人设计的AI交互智能终端“小云”。

“‘小云’能够满足老年人陪护、沟通等需求。”天津白马星球智能科技有限公司副总经理冯溪介绍，AI交互智能终端由AI交互智能屏和智能监护手表组成，具有实时身体数据监测、智能陪伴聊天、视频通话等功能。

“小云”就像老年人的贴心小助手，不仅能监测老年人的血压、血氧、心率，还能把这些数据同步给老年人的子女，让他们随时了解父母的身体状态。

此外，“小云”还能为老年人提供情绪价值。它拥有6种不同的AI形象，能够提供人性化陪伴服务，可化身活泼的“小朋友”，变成孝顺的“儿女”，有时还能充当温柔的“老伴”。每种形象都有自己独特的性格和思考方式。它可以和老年人聊天，为其进行心理疏导，让老年人感受到家人般的温暖和关怀。

智能机器人：

辅助行动不便者生活起居

对于行动不便的老年人来说，独自完成行走、上楼梯、如厕等简单的日常活动非常困难。在本次博览会上，天津鹏瑞利康护社区带来的智能行走机器人和智能护理机器人吸引了不少参观者。它们能够辅助老年人的生活起居，为行动不便者提供帮助。

智能行走机器人主要服务于双腿站立困难的老年人。它能帮他们从坐姿转变为站姿，再辅助其慢慢行走。即使没有他人的帮助，老年人也能进行走路锻炼，防止出现由长期卧床导致的肌肉萎缩、褥疮等问题。除此之外，智能行走机器人还具有普通电动轮椅的常用功能，方便老年人出行。

智能护理机器人则可以帮助行动不便的老年人解决如厕与洗澡难题。它可以根据需要调节洗澡时的水温、室温等，把老年人移动至马桶或浴缸，并记录使用者近20天的大小便次数，让家人和医生更好地了解老年人的身体状况。

H6K系列电视：

方便银发族上网“冲浪”

天津市鑫航天商贸有限公司（海信集团）在此次博览会上展出的H6K系列电视，通过内置的平安通软件，为老年人生活增添了一重安全保障。

天津市鑫航天商贸有限公司（海信集团）工程总监李晨娟介绍，打开电视，大而清晰的文字与简单易懂的图标呈现在眼前。点击“玩微信”“看电视”等图标，老人便可快速使用相关App。相比手机，H6K系列电视更便于银发族上网“冲浪”，且系统安全系数高，可有效防范网络诈骗。

“装有平安通软件的H6K系列电视，可随时为老年人提供帮助。”李晨娟说，如果老年人没有按时起床或出现异常情况，电视会向紧急联系人发出警报，确保老年人的安全。

据悉，平安通软件不仅可被安装在电视中，还可被安装在其他智能设备中。

助眠沙发：

从听觉入手改善睡眠

良好睡眠有助于维持免疫系统的正常功能，降低罹患心脑血管疾病的风险。因此，老年人的睡眠质量直接关系到身体健康。

在此次博览会上，海龙马（天津）科技有限公司展出了一款助眠沙发。

这款助眠沙发可以从听觉等方面让使用者充分放松。使用者能通过平板电脑控制沙发，使其播放音乐并跟随旋律轻轻晃动。“助眠沙发还内设有能够记录分析人体睡眠数据的芯片。打开沙发旁的开关，助眠沙发就能在用户睡眠时，记录心率、体温等数据。”海龙马（天津）科技有限公司总经理王锡海介绍。

此外，这款沙发还具有报警功能。若老年人在睡眠时身体出现异常，助眠沙发可自动通知家属或医护人员。记者 陈 曦 实习生 黎 畅