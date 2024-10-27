重庆丰都探索婚姻家庭教育新模式

在重庆市丰都县，新人步入婚姻殿堂的“门槛”多了一个——他们要在登记领证前参加一场“特殊考试”。

这场“考试”其实是一场婚姻家庭教育前置辅导，想法来源于重庆市丰都县民政、妇联等部门近3年来对县域内1000余对新婚夫妻家庭状况的持续调研。丰都县地处重庆地理中心、三峡库区腹心，总人口超85万人。本次调研选取的都是在丰都登记结婚的夫妻，其中90后夫妻600余对、00后夫妻400余对。参与调研的新婚家庭中，80.02%的夫妻提出了对亲密关系、亲子关系等方面的婚姻家庭教育指导需求。

丰都县民政局婚姻登记中心主任陈琢向中青报·中青网记者介绍，调研团队发现，在婚姻家庭教育方面，由于对婚姻家庭认识不足、婚后生活准备不足，一些新婚夫妻难以担负成家养家、养子教子的责任，造成新婚家庭基础不稳定。而且，调研还发现年轻夫妻遇到一些普遍性困境，比如部分年轻夫妻“闪婚闪离”造成了单亲儿童、“只生不养”等现象；一些处于生儿育女阶段的家庭，也在亲子关系中出现“小时惯、大了管”，“家法”严惩等现象……

另外，年轻夫妻对孩子的教育观念快速转变，家庭教育呈现“方式多元化、需求专业化”等趋势，但实际情况中，针对家庭教育的指导力度不大、资源不足、服务不多。陈琢说，现阶段，民政、妇联等部门提供的婚姻家庭辅导，主要针对家庭出现矛盾后的“事后服务”，大部分新人缺少婚前辅导尤其是婚姻家庭教育指导。

对此，在组建家庭的起步节点——结婚登记环节，丰都县推出了婚姻家庭教育前置辅导——在登记领证前组织一场“特殊考试”。丰都县教委、县民政局和县家庭教育研究院牵头组建了智库团队研发题库，团队成员包括家庭教育专家、心理健康指导师、资深律师。

结合调研发现的实际问题，围绕家庭、家教、家风建设相关论述摘编及有关法律法规，智库团队共设置了500道题目，分成家庭道德、家风家教、家庭教育、婚恋心理、婚姻法律5个板块，题型主要以选择题（单选和多选）、判断题形式呈现，每次从题库中随机生成10道题的百分制“考卷”。

考点设立在婚姻登记中心，前来领证的新人分别抽题答题、相互评卷赋分。按照考前预习10分钟、现场答题10分钟、评卷交流10分钟，考试将婚后家庭生活、亲子教育等场景带进婚前学习交流现场，引导结婚夫妻相互尊重、学会沟通交流。丰都县家庭教育研究院副院长孙应霞说，通过现场测试互评，新人们加深了对家庭教育相关知识的理解，既有趣味性又有体验感。

曾参加过“考试”的张先生说，他们夫妻在婚前对育儿问题存在焦虑，对孩子将来的成长、教育比较担忧，担心双方不能保持平和的心态、把孩子变成“鸡娃”，通过在婚姻登记中心学习、测试、交流，家庭教育观有了较为正确的转变。

参加登记的新人通过“考试”后，丰都县民政局会为他们提供新婚登记“四书一谈”服务：现场发放《共担家庭责任告知书》、现场签订《共创家庭新风承诺书》、现场诵读《共建家庭幸福誓言书》、现场为将来的孩子共写一封亲子共勉家书，并由婚姻登记服务中心负责人或家庭教育专家开展一次现场谈话。

在颁证仪式上，丰都县民政局会邀请“钻石婚”或“金婚”家庭、“最美家庭”以及模范夫妻、优秀家长等作为颁证员，为新人颁发结婚证并分享家庭故事。

丰都县民政局局长毛先权表示，新婚夫妻通过婚前学习、测试、交流以及婚后生活场景的沉浸式体验，进一步明确了婚姻双方的责任和义务，切实巩固了婚姻家庭关系的基础。

据介绍，2023年以来，丰都县年轻夫妻在婚姻登记3个月内、1年内申请离婚的比例同比分别下降22.3%、24.2%，有效缓解了家庭焦虑、教育焦虑，一定程度上遏制了“闪婚闪离”现象。（记者 耿学清）