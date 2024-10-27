新增“免陪照护服务” 国家医保局出台护理类立项指南

记者今天（26日）从国家医保局了解到，为促进护理服务高质量发展，回应医疗机构和护理人员的关切，国家医保局出台护理类立项指南（试行）和优化调整护理价格政策通知，统一指导各省规范护理价格项目，逐步优化价格水平，同时新设“免陪照护服务”价格项目，满足群众多样化的护理服务需求，引导医疗机构提供专业性、技术性护理服务获得增量收入。

全国护理价格项目年内规范统一

按照既定的改革方向，国家医保局组织专家研究论证，系统梳理原有护理价格项目，以临床需要为导向，在广泛听取医疗机构和医护人员意见建议基础上，将各省目前名称和内涵不一致的护理价格项目统一分类，包括分级护理、专科护理、专项护理三大类，整合为22项价格项目。其中：

分级护理是根据对病人病情轻、重、缓、急及自理能力评估后，给予不同级别的基础护理服务，由重到轻分为特级、Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级护理，新发布的立项指南将原先单独收费的口腔、肛周、会阴护理等专项护理纳入特级和Ⅰ级护理价格构成中，更便于计费。

专科护理是为重症监护、急诊、精神、传染以及新生儿等专科设立的特殊护理服务，支持专科护理健康发展。

专项护理是为气管插管、气管切开、造瘘、造口等特定治疗操作设立的价格项目，适应各类专项护理服务收费需要。

新增“免陪照护服务”项目

将促进补齐住院照护短板

为积极适应老龄化社会发展，缓解“421”家庭“一人住院，全家奔波”的后顾之忧，近年天津、浙江、福建等地陆续开展免陪护护理或无陪护病房试点，即由医疗机构的专业医疗护理员，为住院患者提供24小时不间断的生活照护服务，不再依赖患者家属亲自陪护，也不再需要家属自聘护工。总体上，医疗机构的医疗护理员岗位职责相对固定，专业性更强，既有利于照护患者，也能够减轻患者家属负担。

国家医保局吸收地方探索经验，在立项指南中单独设立“免陪照护服务”价格项目，实行政府指导价管理。2024年底前各省对接落实立项指南后，试点地区免陪照护服务收费将有据可依。为避免新项目被滥用，挤占有限的护理服务资源，国家医保局明确现阶段“免陪照护服务”仅适用于特级、Ⅰ级护理患者，且暂不纳入医保，患者或患者家属可自主选择由医疗机构提供的“免陪照护服务”，也可选择社会化、市场定价的护工服务。

护理价格调整将更好体现技术劳务价值

在统一规范护理价格项目的同时，国家医保局对2024年度以及今后一段时期优化调整护理服务价格做出明确的规划部署，指导各省医保局2024年底前对接落实护理立项指南，合理制定全省统一的基准价格，分批指导统筹地区对照全省基准价格，在一定范围内上下浮动确定实际执行的价格水平，逐步实现省域内护理服务价格相对均衡。

国家医保局支持符合调价启动条件、医保基金运行平衡的统筹地区逐步调整优化护理服务价格，更好体现护理技术劳务价值，推动调价结果向护士薪酬水平传导，吸引并稳定更多人才从事护理工作，引导医疗机构持续提高护理服务能力和水平，增进人民群众健康福祉。（记者 杨阳 郑怡哲）