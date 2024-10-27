输入的优质医疗资源留下来（身边的工程）

“儿童的器官还没有发育完全，手术的每一步操作都要精准。”上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心贵州医院的手术室里，主刀医生陈会文正小心翼翼地为一名男孩修补破损的血管，每处理完一道关键环节，他都不忘向“徒弟”罗洪波讲解手术操作技巧与注意事项。4个半小时后，手术顺利完成，男孩转危为安。

先前，这名来自贵州凯里市的男孩感到胸背部刺痛，但当地医院无法确定病情，由救护车紧急送至贵阳后，被确诊为急性A型主动脉夹层。“这种病极少发生在儿童身上，大动脉一旦完全破裂，随时可能失去生命。”上海儿童医学中心贵州医院儿童心脏中心主任医师罗洪波深知治疗难度之大。

生死攸关之际，医院副院长、儿童心脏中心主任陈会文召集相关科室连夜会诊，在男孩被送至贵阳的第二天，手术顺利实施。

罗洪波之前在贵州省人民医院工作10多年，从未给低龄患者实施过这类手术。得益于国家区域医疗中心的建设，加入陈会文团队一年来，他参与了3例儿童主动脉夹层手术和省内、西南地区多起“首例”疑难手术。

长期以来，西部地区医疗资源相对薄弱。为破解地区医疗资源不均衡的难题，我国持续推动区域医疗中心建设工作，5年来，已在29个省份开展125个国家区域医疗中心建设项目，基本覆盖医疗资源薄弱省份；1400余项诊疗技术在受援省份得到应用，填补300多项省域医疗技术空白，相关省份跨省就医人数明显下降。

根据《区域医疗中心建设试点工作方案》，北京、上海等医疗资源富集地区遴选优质医疗机构作为输出医院，在患者流出多、医疗资源相对薄弱地区建设国家区域医疗中心。输出医院帮助输入医院加强专科能力建设，配齐硬件设施，培养医疗人才，打造一支高水平医疗队。

贵州先后获批建设5个国家区域医疗中心，去年4月揭牌开诊的上海儿童医学中心贵州医院是其中之一。作为输出医院的上海儿童医学中心，向贵州累计派出包括陈会文在内的80余名常驻专家，每名专家传帮带1至2名贵州本地医生。

经过一年多学习，罗洪波已具备独立开展儿童心脏病高难度手术的能力。前不久，一名身患肺动脉高压的8个月大的婴儿前来求医，这是一种难治性恶性心肺血管疾病。“我们采用更加微创的方式，在右侧腋下开小切口，治疗效果好，对孩子生长发育影响小。”在陈会文指导下，罗洪波和同事们运用创新疗法开展手术，孩子不久后康复出院。

作为陈会文指导的一名博士研究生，罗洪波还深度参与上海专家的科研项目。“老师非常注重知识系统更新，一直为患者寻求治疗疾病的最佳方案。”学术与临床相结合的医疗理念让罗洪波深受启发，并计划围绕多学科协作机制、治疗技术改良等开展基础研究。

上海儿童医学中心贵州医院儿童心脏中心医护人员超30人，除了8位常驻上海专家外，其余均为贵州团队，在管理、技术、医疗质量方面和上海本部初步实现统一化管理。“我们的目标是打造一支高水平的学科队伍、科研队伍，为贵州留下一支永不撤走的医疗队。”陈会文介绍，贵州医疗团队诊疗水平快速提高，已独立承担起中心一半的高难度手术。

据了解，贵州的5家国家区域医疗中心累计开展手术7.56万例，疑难病手术占比达74.4%，累计吸引17.09万人次省外患者来黔就医。5家输出医院已派出专家900多名，向贵州引进新技术新项目588项，其中填补省内空白144项。

“把输入的医疗资源真正‘留在’贵州，补齐优质医疗资源不足的短板。”贵州省卫生健康委主任孙发介绍，将通过专科联盟、“互联网+医疗健康”等平台资源，项目医院医生带教、进修培训等人才资源，带动全省各级医疗卫生机构能力水平整体提升，让群众在家门口就能享有优质医疗资源。

《 人民日报 》（ 2024年10月27日 02 版）